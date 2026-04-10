컨텍, 플래닛랩스 위성 안테나 추가 수주

AI 핵심 요약beta
- 위성 지상국 서비스 기업 컨텍이 플래닛랩스로부터 위성용 안테나 2기를 추가 공급하는 계약을 체결했다.
- 이번 수주는 플래닛랩스와의 두 번째 안테나 공급 계약으로 맞춤형 안테나 및 데이터 처리 모뎀 공급체계 구축이 성과를 낸 것이다.
- 컨텍은 플래닛랩스와의 파트너십을 바탕으로 북미와 유럽 시장 점유율 확대를 추진할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 글로벌 지상국 서비스 전문기업 컨텍이 세계 최대 저궤도 위성 군집 운용사 플래닛랩스(Planet Labs)로부터 위성용 안테나를 연이어 수주했다.
10일 컨텍은 미국 텍사스 소재 자회사 TXspace를 통해 플래닛랩스에 위성용 안테나 2기를 추가 공급하는 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 수주는 플래닛랩스로부터 따낸 두 번째 안테나 공급 계약이다.
나스닥 상장사인 플래닛랩스는 시가총액 17조원 규모로 200기 이상의 위성으로 매일 지구 관측 데이터를 수집하는 기업이다.
컨텍은 위성 데이터 수신 기술과 지상국 운용 노하우를 바탕으로 현지 맞춤형 안테나 및 데이터 처리 모뎀 하드웨어 공급체계를 구축한 것이 연속 수주로 이어졌다고 밝혔다.
컨텍 관계자는 "플래닛랩스와의 파트너십을 레퍼런스 삼아 북미와 유럽 시장에서 안테나 공급망 점유율을 확대할 계획"이라며 "한국 본사를 중심으로 전 세계 주요 거점에 지상국 네트워크를 구축하고 해외 자회사를 통해 핵심 장비를 공급하는 투트랙 전략이 성공적으로 안착했음을 입증한다"고 말했다.
dconnect@newspim.com