컨텍, 군정찰위성 해외지상국 서비스 계약 체결

국내외 15개 지상국 네트워크로 위성 운용 효율 향상

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 우주 시스템·솔루션 전문기업 컨텍은 조달청과 군 정찰위성 해외지상국 활용 서비스 사업 계약을 체결했다고 24일 밝혔다. 이 계약은 우리 군의 정찰위성 운용 효율 향상과 전략표적 감시 역량 강화에 기여할 전망이다.

회사에 따르면 이번 사업은 군 정찰위성 운용 시 해외 지상국을 활용해 위성데이터 수신 범위를 확대하고, 보다 신속한 정보 획득 및 대응 능력을 확보하는 것을 목표로 한다.

특히 컨텍은 지상국을 서비스 형태로 제공하는 GSaaS(Ground Station as a Service) 모델을 운영하는 역량을 활용해, 국가 우주 정책에 맞물려 지속적인 위성 운영과 데이터 활용을 지원할 수 있는 안정적이고 효율적인 파트너로서 경쟁력을 입증했다는 평가가 나온다.

컨텍 로고. [사진=컨텍]

또한 컨텍의 해외 지상국 인프라를 활용하면 위성 데이터 수신 가능 범위를 확대하고 통신의 시간적 공백을 최소화할 수 있어 전략 표적 감시에 필요한 지속적인 데이터 확보가 가능해질 것으로 기대된다.

컨텍 관계자는 "컨텍은 국내외 15개 지상국 구축·운영을 통해 글로벌 네트워크 기반 지상국 서비스를 제공하고 있다"며 "이와 함께 지상국 설계·구축부터 운영, 데이터 처리까지 통합 수행 가능한 역량을 보유하고 있어, 최근 위성 활용 확대에 따른 인프라 수요 증가에 적극 대응하며 관련 사업을 지속 확대할 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com