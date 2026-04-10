SKT, Arm·리벨리온과 AI 데이터센터 사업 협력...자체 솔루션 개발한다

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AI 인프라 혁신 위한 전략적 파트너십 체결

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = SK텔레콤, 글로벌 반도체 설계 기업 Arm, 국내 AI 반도체 스타트업 리벨리온이 AI 데이터센터 사업 협력에 나선다.

SK텔레콤은 Arm, 리벨리온과 차세대 인공지능(AI) 인프라 혁신을 위한 전략적 파트너십(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.

SK텔레콤은 Arm, 리벨리온과 차세대 인공지능(AI) 인프라 혁신을 위한 전략적 파트너십(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다. [사진= SK텔레콤]

지난 9일 진행된 이번 협약을 통해 3개사는 Arm이 새롭게 출시한 'Arm AGI CPU'와 리벨리온이 올해 3분기 출시 예정인 '리벨카드(RebelCard™)'를 서버에 같이 탑재해 AI 추론 성능을 높일 수 있는 솔루션을 공동 개발하고 SK텔레콤의 AI데이터센터에서 실증하기로 했다.

이번 협력의 배경에는 AI 산업이 AI 모델을 만드는 '학습(Training)'에서 실제 서비스를 제공하는 '추론(Inference)'으로의 패러다임 변화가 있다. 이에 따라 AI 인프라의 핵심과제도 '학습'을 위한 막대한 연산 능력보다는 얼마나 적은 전력으로 얼마나 빠르고 저렴하게 AI 서비스를 제공할 수 있느냐로 변하고 있다. 추론은 365일 쉬지 않고 작동해야 되기 때문에 전력 효율이 곧 비용 경쟁력과 직결된다.

AI 추론은 학습과 달리 상대적으로 가벼운 연산을 빠르고 반복적으로 처리하는 작업이다.

GPU는 이런 추론 작업에도 사용할 수 있지만 마치 대형 트럭으로 택배를 배달하는 것처럼 과도한 전력을 소모하고 비용이 높다.

이에 업계에서는 추론에 특화된 전용 칩, 즉 NPU(Neural Processing Unit, 신경망처리장치)가 새로운 대안으로 부상하고 있다.

이러한 NPU에 CPU를 결합하는 이유는 명확하다. 실제 AI 서비스 운영에서는 AI 연산 외에도 데이터 입출력, 네트워크 통신, 메모리 관리, 작업 스케줄링 등 다양한 범용 처리가 동시에 필요하다.

CPU가 시스템의 '관제탑' 역할을 하며 데이터 흐름과 시스템 운영을 총괄하고 NPU가 AI 추론 연산을 전담하는 '이종 컴퓨팅(Heterogeneous Computing)' 구조는 시스템의 성능과 효율을 높일 수 있다.

'Arm AGI CPU'는 Arm이 35년 역사상 처음으로 직접 생산에 나선 데이터센터용 프로세서로, AI 추론 서비스에 최적화된 것이 특징이다. 리벨리온의 '리벨카드(RebelCard™)'도 대규모 AI 추론에 특화된 NPU다.

이 두 칩을 한 서버 안에 탑재해 CPU가 데이터 처리와 시스템 운영 등 범용 연산을 담당하고 NPU가 AI 추론 연산을 전담하면 전력 효율을 높이고 운영 비용을 줄일 수 있다. SKT는 이러한 방식이 대규모 AI 서비스를 운영하는 데이터센터에서 효율적인 서버 아키텍처라고 설명했다.

Arm과 리벨리온은 이미 지난 3월 진행된 'Arm 에브리웨어(Arm Everywhere)' 행사에서 각 사의 칩을 결합해 오픈 AI의 언어모델인 GPT OSS 120B 기반의 에이전틱 AI 서비스를 실시간으로 시연하며 대규모 데이터센터에서의 상용화 가능성을 보여줬다.

SKT는 해당 솔루션이 적용된 서버를 자사 AI 데이터센터에 탑재해 성능과 안정성을 검증할 계획이다. 특히, 해당 서버로 SK텔레콤이 독자 개발한 AI 파운데이션 모델 에이닷엑스 케이원(A.X K1)을 운영하는 방안도 검토 중이다. SK텔레콤은 이번 협력을 통해 저전력·고효율 AI 추론 인프라를 확보하고 AI DC 사업 경쟁력을 한층 높일 계획이다.

이재신 SKT AI 사업개발 담당은 "추론에 최적화된 인프라와 독자 파운데이션 모델 A.X K1을 결합한 풀 패키지를 제공함으로써 AI 데이터센터 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

에디 라미레즈(Eddie Ramirez) Arm 클라우드 AI 사업부 GTM 부사장은 "AI 추론의 급속한 성장은 대규모 배포에 최적화된 새로운 데이터센터 인프라 수요를 촉진하고 있다"며 "SKT, 리벨리온과 같은 파트너는 Arm AGI CPU를 구축하고 AI 추론 인프라를 현대화하는 데 있어 중요한 역할을 하고 있다"고 전했다.

오진욱 리벨리온 CTO는 "리벨리온은 압도적인 성능과 전력 효율을 갖춘 '리벨카드'와 풀스택 소프트웨어 경쟁력을 바탕으로 차세대 AI 데이터센터를 지탱하는 핵심 축을 담당하게 됐다"며 "AI 특화 인프라 구축을 위해 각 분야 전문가들이 원팀으로 뭉친 이번 협력은 업계에서도 매우 유의미한 선례가 될 것으로 기대한다"고 강조했다.

origin@newspim.com