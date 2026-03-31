전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.31 (화)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

리벨리온, 6000억 투자 유치… "미국 시장 공략 집중"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

기업가치 23억 달러 돌파
삼성·SK 주주 기반 '메모리 수급' 초격차 경쟁력 확보

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 한국의 AI 반도체 스타트업 리벨리온(Rebellions)이 4억 달러(약 6000억 원) 규모의 시리즈 D 투자 유치에 성공하며 글로벌 '유니콘' 기업으로서의 입지를 굳혔다. 리벨리온은 이번 투자금을 발판으로 미국 시장 진출을 본격화하고 기업공개(IPO)를 향한 행보에 박차를 가할 계획이다.

30일(현지시간) 로이터통신과 CNBC 등에 따르면 미래에셋금융그룹과 한국성장금융이 주도한 이번 라운드에서 리벨리온의 기업 가치는 약 23억4000만 달러로 평가받았다. 이번 라운드는 지난해 9월 2억5000만 달러 규모의 시리즈 C 이후 불과 반년 만에 이뤄졌으며 이로써 리벨리온의 총 누적 투자액은 8억5000만 달러에 달하게 됐다.

리벨리온은 칩 설계 가속화와 신규 제품 라인업 확대, 미국 내 인재 영입에 이번에 유치한 자금을 집중적으로 투입할 계획이다.

박성현 리벨리온 대표는 CNBC와의 인터뷰에서 이번 투자금을 미국 시장 확장에 집중 투입하겠다고 밝혔다. 특히 박 대표는 아마존이나 마이크로소프트(MS) 같은 클라우드 서비스를 제공하는 하이퍼스케일러보다 메타플랫폼스나 xAI와 같은 거대 연구소라고 강조했다. 현재 미국 내 잠재 고객사들과 실무 검증(PoC) 단계에 진입했다는 사실도 처음 공개했다.

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 박성현 리벨리온 대표. 2025.12.16 stpoemseok@newspim.com

리벨리온의 주력 제품인 '리벨(Rebel)100' 신경망처리장치(NPU)는 AI 모델을 만드는 학습이 아닌, 만들어진 AI를 구동하는 추론(Inference)에 특화돼 있다. 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 학습 시장의 표준이라면, 리벨리온은 더 빠르고 전력 소모가 적은 추론 전용 칩으로 틈새를 파고들겠다는 전략이다.

박 대표는 "추론 영역에서만큼은 우리 칩이 훨씬 높은 에너지 효율과 성능을 동시에 제공한다"고 자신감을 드러냈다.

마셜 최 리벨리온 최고비즈니스책임자(CBO)도 로이터와의 인터뷰에서 "AI 전쟁의 핵심 주전장이 챗GPT 같은 거대 모델 자체에서, 이를 뒷받침하는 하드웨어 인프라로 이동했다"며 리벨리온의 칩이 "최소한의 에너지로 최고의 성능을 내는 데 초점을 맞추고 있다"고 강조했다.

현재 AI 칩 업계의 최대 난제는 고대역폭메모리(HBM) 등 핵심 부품의 수급이다. 박 대표는 "메모리를 구하는 것이 매우 어렵지만, 우리의 수요는 엄청나다"면서도 세계 최대 메모리 제조사인 삼성전자와 SK하이닉스가 모두 우리의 투자자이기 때문에 다른 스타트업들에 비해 메모리 공급을 확보하는 데 가장 유리한 고지에 있다고 강조했다.

리벨리온은 한국 정부가 추진하는 'K-엔비디아' 이니셔티브의 중심축이다. 이번 라운드에서 한국성장금융은 2500억 원을 투자하며 정부 차원의 첫 직접 투자를 단행했다. 이는 엔비디아가 독점하고 있는 글로벌 시장에서 한국형 AI 칩 생태계를 구축하려는 국가적 전략의 일환이다.

이번 투자에는 사우디아라비아의 국영 에너지 기업 아람코(Aramco)의 벤처캐피털인 와에드 벤처스(Wa'ed Ventures)를 비롯해 Arm, KT, SK텔레콤 등 글로벌 테크 거인들이 대거 참여했다.

mj72284@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
사진
은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동