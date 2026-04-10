해남 땅끝항 출항 앞둔 여객선 불…인명 피해 없어

AI 핵심 요약beta
- 전남 해남 땅끝항에서 10일 오전 여객선 화재가 발생했다.
- 621톤급 여객선 뉴장보고호 2층 객실에서 불이 났으며 인명피해는 없다.
- 소방당국이 장비 18대와 인력 65명을 투입해 진화작업을 진행 중이다.
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[해남=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 해남 땅끝항에서 출항을 앞둔 여객선에서 화재가 발생해 소방당국이 진화에 나섰다.
10일 전남소방본부에 따르면 이날 오전 7시 45분께 해남군 송지면 송호리 땅끝항 여객선터미널에 정박 중이던 621톤급 여객선 '뉴장보고호'의 2층 객실에서 불이 났다. 이 선박은 오전 8시 완도 노화 산양항으로 출항할 예정이었다.
사고 당시 승객은 승선하지 않았으며 현장에 있던 첫 승객 2명이 연기를 발견해 신고했다.
인명피해는 없는 것으로 확인됐다.
소방당국은 장비 18대와 인력 65명(소방 33명, 해경 30명, 경찰 2명)을 투입해 진화작업을 벌이고 있다.
땅끝항 출동대가 오전 8시 4분 현장에 도착해 2분 뒤 인명 대피를 완료했으며 현재 불길을 잡는 데 주력하고 있다.
불이 꺼지는 대로 당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 계획이다.
뉴장보고호는 해광운수가 운영하며 정원은 440명이다.
ej7648@newspim.com