민주당 강원도당, 13일부터 4일간 지방선거 후보자 면접

[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 더불어민주당 강원특별자치도당 공직선거후보자추천관리위원회는 오는 13일부터 제9회 전국동시지방선거 후보자 면접심사를 진행한다고 12일 밝혔다.
면접은 비공개로 진행되며, 기초단체장은 1대 1 개별 면접 방식으로 1인당 8분, 광역·기초의원은 집단 면접으로 각 5분씩 배정된다.
1일차인 13일에는 속초·동해·태백·삼척·인제 지역 기초단체장 12명, 광역의원 14명, 기초의원 32명에 대한 면접이 진행된다. 2일차 17일에는 강릉·평창·정선·영월·양양 지역 기초단체장 13명, 광역의원 20명, 기초의원 39명이 심사를 받는다.
3일차 18일에는 춘천·홍천·횡성·고성 지역 기초단체장 10명, 광역의원 17명, 기초의원 37명이, 4일차 20일에는 원주·화천·양구·철원 지역 기초단체장 11명, 광역의원 19명, 기초의원 36명이 면접에 나선다.
도당 공관위는 이번 면접을 통해 후보자들의 자질과 경쟁력을 종합 평가해 순차적으로 공천 결과를 확정할 예정이다.
onemoregive@newspim.com