가평군, 지난해 호우피해… 우기전 조기복구 '속도전'

[가평=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 가평군이 지난해 호우피해로 발생한 재해복구 사업의 속도를 높이며 우기 전 주요 공정 마무리에 총력을 기울이고 있다.

지난 11일 경기 가평군이 재난안전상황실에서 '2025년 호우피해 재해복구사업 조기추진 TF팀 3차 대책회의'를 열고 복구사업 추진 상황과 향후 계획을 점검하고 있다.[사진=가평군]

가평군은 지난 11일 재난안전상황실에서 '2025년 호우피해 재해복구사업 조기추진 TF팀 3차 대책회의'를 열고 복구사업 추진 상황과 향후 계획을 점검했다고 12일 밝혔다.

회의에서는 재해복구사업 총괄 추진현황을 비롯해 부서별 부진 사유와 대책, 문제점 및 개선방안, 부서 간 협조사항 등을 집중 논의했다.

가평군은 2025년 호우피해로 발생한 재해복구사업 309개소 가운데 현재까지 31개소를 완료했고 전체 복구사업 중 장기간이 소요되는 6개소를 제외한 272개소에 대해 올해 우기 전까지 주요 공정을 마무리한다는 목표를 세우고 사업 추진에 속도를 내기로 했다.

또 대규모 개선복구사업으로 장기간이 소요되는 6개 사업의 경우 보상 인력 충원과 행정절차 단축 등을 통해 사업 기간을 최대한 줄여 신속히 마무리한다는 방침이다.

김미성 부군수는 "지난해 호우피해는 군민 불편을 최소화하고 완벽한 재해 항구복구를 이루는 것이 가장 중요하다"며 "부진 사업장에 대해서는 지속적으로 대책보고회를 열어 수해복구 조기 준공에 최선을 다하겠다"고 말했다.

