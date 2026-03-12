[속보] 李대통령 "공공요금 동결, 농축수산물 할인, 유가보조금 지원 속도 내야"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 12일 "지금은 이것저것 따질 때가 아니다"라며 "상반기 공공요금 동결, 농·축·수산물 할인 지원 확대를 포함해 유류세 인하, 화물차·대중교통·농어업인 유가보조금 지원에 속도를 내야 한다"고 지시했다.
이 대통령은 이날 청와대 여민관에서 수석보좌관회의를 주재하면서 이같이 말했다.
이 대통령은 "민생경제 충격 완화를 위한 골든타임을 절대로 허비하면 안 된다"며 "할 수 있는 모든 정책 수단을 다각도로 총동원해서 신속하고 또 정교하게 집행하는 데 역량을 집중해야 한다"고 강조했다.
자세한 뉴스는 곧 전해드리겠습니다.
[속보] 李대통령 "공공요금 동결, 농축수산물 할인, 유가보조금 지원 속도 내야"
기사입력 :
최종수정 :
※ 본문 글자 크기 조정
- 더 작게
- 작게
- 보통
- 크게
- 더 크게
※ 번역할 언어 선택
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 12일 "지금은 이것저것 따질 때가 아니다"라며 "상반기 공공요금 동결, 농·축·수산물 할인 지원 확대를 포함해 유류세 인하, 화물차·대중교통·농어업인 유가보조금 지원에 속도를 내야 한다"고 지시했다.