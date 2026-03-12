[부고] 임철순(NH투자증권 ESG본부 상무)씨 부친상

▲임정재씨 별세, 임흥순(큐렉소 기술연구소 이사)·임철순(NH투자증권 ESG본부 상무)·임희라(삼성물산 경영지원팀)·임미라(AIG손해보험)씨 부친상, 김귀곤(금오국립공과대학교 교수)씨 빙부상, 유미영·박민경씨 시부상
=별세: 11일
=빈소: 반포 서울성모병원 장례식장 12호실
=발인: 14일 오전 8시 40분
=장지: 수원시 연화장 추모의집
=연락처: 02-2258-5940
rkgml925@newspim.com
rkgml925@newspim.com
