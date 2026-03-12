'2026 강진피싱마스터대회' 대장정 시작

6일부터 사전 접수···5월 붉바리대회부터 11월까지 총 7회



[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 강진군이 남해안 해양레저 관광 도시로의 비상을 꿈꾸며 역대급 규모의 낚시 축제인 '2026 강진피싱 마스터스' 대회를 개최한다.

강진군과 강진피싱마스터스 조직위원회는 오는 5월부터 11월까지 강진군 마량항 일원에서 펼쳐지는 이번 대회의 참가 신청을 지난 6일부터 공식 홈페이지를 통해 선접수에 들어갔다고 밝혔다.

'2025 강진피싱마스터대회. [사진=강진군]

이번 대회는 낚시 관광객 유치를 통한 지역 경제 활성화와 해양레저 문화의 저변 확대를 위해 기획됐다. 특히, 단순한 낚시 대회를 넘어 총 2억 원 상당의 시상금과 경품 등 파격적인 혜택이 있어 전국 낚시 동호인들의 뜨거운 관심이 집중될 것으로 보인다.

대회는 5월 9일 '화웨이컵 붉바리 단일대회'를 시작으로 화려한 막을 올린다. 이어 6월 27일 강진군수배 감성돔 대회, 10월 17~18일 문어 이틀대회, 11월 14~15일 주꾸미 이틀대회, 11월 28일 혼다컵 감성돔 대회 등 총 7회에 걸쳐 진행되며, 연인원 총 1800여 명의 참가자가 강진 앞바다에서 짜릿한 손맛을 겨룬다.

이번 대회는 SDN, 혼다, 화웨이, 강호영어조합법인, SDOCEAN, 전문 낚시용품회사 등 유수의 기업들이 후원 및 협찬에 참여한다.

참가 신청은 '마스터스MGM' 공식 홈페이지에서 가능하며 포털 사이트에서 '강진피싱마스터스'를 검색하면 쉽게 접속할 수 있다. 카카오톡 채널 '강진피싱마스터스'를 통해서도 실시간 대회 소식과 안내를 받을 수 있다.

