김광용 재난안전관리본부장, 해빙기 취약시설 현장점검

수원화성·의왕 급경사지 점검

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 해빙기를 맞아 지반 약화로 인한 안전사고 예방을 위해 12일 경기 지역 취약시설에 대한 현장 점검을 실시했다고 밝혔다.

이날 점검에는 김광용 재난안전관리본부장이 직접 참여해 문화유산과 급경사지 등 해빙기 취약시설의 안전관리 실태를 살폈다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

해빙기는 겨울철 얼어 있던 지반이 녹으면서 지반 침하, 낙석, 시설물 붕괴 등의 사고 위험이 높아지는 시기로 급경사지와 옹벽, 문화유산 등 취약시설에 대한 철저한 관리가 요구된다. 정부는 올해 해빙기(2~4월) 동안 전국 9만7201곳을 대상으로 안전 점검을 실시하고 있다.

김 본부장은 먼저 세계문화유산인 수원 화성을 찾아 경기도청과 수원시청 등 관계기관과 현장 회의를 열고 기관별 해빙기 안전점검 추진 상황과 후속 조치 계획 등을 논의했다.

이어 화령전과 봉수당 등 주요 시설을 직접 둘러보며 구조적 안전성과 기초 부위의 변형 여부, 보수·보강 공정 등을 점검하고 현장 의견을 청취했다.

김 본부장은 이후 의왕시 고천지구 급경사지 현장을 방문해 사면 안정성과 낙석 및 토사 유실 여부를 확인하고 안전시설 설치와 관리 상태도 점검했다.

김 본부장은 "해빙기에는 지반 약화로 인한 사고 위험이 높은 만큼 선제적인 점검과 함께 실질적인 보수·보강 등 후속 조치가 신속히 이뤄질 수 있도록 철저히 관리하겠다"고 말했다.

