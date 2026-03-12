부산상수도사업본부, 18~20일 '2026 국제물산업박람회' 개최

216개 기업, 스마트 워터·AI 기술 전시

2만 명 관람객 유치· 600억 원 투자 목표

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시 상수도사업본부는 오는 18일부터 20일까지 사흘간 해운대 벡스코에서 '2026 국제물산업박람회'를 개최한다고 12일 밝혔다.

지난해 열린 국제물산업박람회[사진=부산시] 2026.03.12

이번 행사는 부산시와 한국상하수도협회가 공동 주최하며, 기후에너지환경부·행정안전부 등이 후원한다. 10년 만에 부산으로 돌아온 박람회는 스마트 워터 기술과 디지털 전환을 주제로 최신 물산업 트렌드를 선보인다.

216개 기업이 609개 부스를 통해 상하수도 건설·수처리·AI 스마트 시스템·슬러지 처리 등 첨단 장비를 전시한다. 2만여 명의 관람객 유치와 600억 원 규모의 투자 성과를 기대한다.​​

개막식은 18일 오전 11시 벡스코 제1전시장에서 열리며, 취업박람회·수출상담회·세미나·학술대회·체육대회 등 부대행사가 동반된다. 수처리 DX·싱크홀 예방·친환경 에너지 기술 공유가 주요 내용이다.​​

시는 단독 홍보관을 운영해 취수원 다변화 사업을 강조하고, 환경산업 청년 일자리 박람회를 연계해 구인·구직 매칭을 지원한다. 부산 소재 10개 기업(에스테크·플로워크연구소 등)을 위한 공동관도 신설해 판로 확대와 참가비를 지원한다.​

박형준 시장은 "스마트·친환경 물산업 전환의 핵심 무대"라며 "부산이 물관리 선도 도시임을 입증하고, 국내외 기업에 실질적 사업 기회를 제공하겠다"고 말했다.​

