전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.12 (목)
KYD 디데이
산업 생활경제

속보

더보기

샷의 술에서 미식주로…'오초 데킬라' 1주년 간담회 가보니

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

싱글 에스테이트 철학 앞세운 '오초 데킬라' 기자간담회
국내에서도 음식과 즐기는 '페어링 술'로 재조명
플라타·레포사도·아네호 3종으로 미식 페어링 경험
위스키 중심 프리미엄 주류 시장에 새로운 선택지

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 프리미엄 데킬라가 위스키를 잇는 차세대 주류로 떠오르며 존재감을 키우고 있다. 특히 재배지의 개성을 담는 '테루아' 개념과 음식 페어링이 가능한 술로 재조명되며 미식 주류로 관심이 높아지는 분위기다. 이런 흐름 속에서 아영FBC가 수입하는 '오초 데낄라'가 국내 출시 1주년을 맞았다.

지난 11일 서울 성동구 성수동 멕시코 레스토랑 엘몰리노에서 싱글 에스테이트 테킬라 브랜드 '오초 데킬라' 기자간담회가 열렸다. 이날 행사는 브랜드 철학과 제품을 소개하는 자리로, 진우범 셰프의 타코 오마카세 코스와 함께 플라타, 레포사도, 아네호 등 세 가지 테킬라를 페어링해 경험할 수 있도록 마련됐다.

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 진우범 셰프가 오초 1주년 간담회를 맞아 페어링을 설명 중이다. 2026.03.11 whalsry94@newspim.com

행사장은 최근 글로벌 주류 시장에서 테킬라가 갖는 위상을 설명하는 이야기로 시작됐다. 미국 시장에서는 프리미엄 테킬라 매출이 이미 코냑을 넘어섰고 보드카 점유율까지 빠르게 잠식하는 흐름이 나타나고 있다. 특히 뉴욕 영 앤 리치 소비층 사이에서는 묵직한 위스키 대신 투명하고 깨끗하면서도 복합적인 풍미를 지닌 프리미엄 테킬라가 새로운 럭셔리 주류로 주목받고 있다.

'럭셔리'라는 기준 자체는 과거와 달라졌다. 예전에는 높은 가격이 고급스러움의 상징이었지만 최근에는 정보가 빠르게 확산됨에 따라 생산 과정의 수작업과 원재료의 순수성 같은 희소한 가치가 더 중요하게 여겨진다. 이 공법을 사용하는 것이 '정통 테킬라'다. 아가베를 벽돌 오븐에서 천천히 찌고, 전통적인 압착 방식으로 즙을 짜낸 뒤 구리 단식 증류기로 증류하는 등 느린 생산 과정을 거치기 때문이다. 여타 많은 시판 브랜드가 풍미를 부드럽게 만들기 위해 소량의 첨가물을 사용하는 반면 오초는 어떤 첨가물도 넣지 않고 아가베 원재료의 풍미를 그대로 담아내는 방식으로 테킬라를 생산한다.

또 멕시코 할리스코(Jalisco) 고지대에서 재배된 100% 블루 아가베만을 사용한다. 데킬라는 특정 다섯 개 지역에서 재배된 블루 아가베를 사용해야만 명칭을 사용할 수 있는데 오초는 그중에서도 특정 농장에서 재배된 아가베만을 사용해 각각의 재배지 특성을 한 병의 테킬라에 담아낸다. 해당 지역 아가베는 과일향, 꽃향이 두드러지고 단맛이 풍부하다.

숙성 과정도 최소화됐다. 레포사도의 경우 약 8주 8일만을 숙성한다. 이는 숙성 풍미가 아가베의 개성을 가리지 않도록 하기 위해서다. 최소 2개월 이상, 1년 미만 숙성을 해야만 '레포사도'라는 명칭을 부여받을 수 있다. 아네호 역시 법적으로 1~3년 숙성이 가능하지만 오초의 경우 정확히 1년만 숙성하고, 재사용 오크통을 사용해 나무 향의 영향을 최소화한다.

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 오초와 참돔 아구아칠레 베르데. 오초는 왼쪽부터 플라타, 레포사도, 아네호. 2026.03.11 whalsry94@newspim.com

이날 코스에서는 세 가지 테킬라가 각각의 음식과 페어링됐다. 플라타는 참돔 아구아칠레 베르데 등 신선한 에피타이저와 어울렸고, 레포사도는 특유의 훈연 풍미 덕분에 피쉬 타코와 이베리코 타코와 좋은 조화를 보였다. 마지막으로 아네호는 디저트 타르트와 함께 제공되며 테킬라가 식사의 마지막까지 이어질 수 있는 술이라는 점을 보여줬다.

실제 MZ세대를 중심으로는 소주나 맥주 대신 와인이나 테킬라 같은 보틀을 테이블에 올려놓고 저녁 시간 가볍게 한 잔씩 즐기는 문화가 일부 확산되고 있다. 전반적인 주류 시장이 침체된 상황에서도 오히려 프리미엄 주류에 대한 관심이 이어지는 이유다. 

한 업계 관계자는 "과거 데킬라는 소금이나 레몬을 곁들여 한 번에 마시는 독한 술 이미지가 강했지만 최근에는 위스키나 와인처럼 음식과 페어링하며 천천히 즐기는 프리미엄 술로 인식이 바뀌고 있다"며 "테킬라 역시 와인처럼 재배지와 생산 방식에 따라 개성이 달라지는 술이라는 점이 알려지면서 미식 문화와 함께 성장할 가능성이 있다"고 설명했다. 

mkyo@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
[단독] "반차 쓰면 30분 일찍 퇴근" [세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 반차를 사용해 하루 4시간 근무할 경우 휴게시간을 사용하지 않고 퇴근할 수 있도록 보장하는 내용의 근로기준법 개정안이 국회에서 발의된다. 근로시간 단축, 연차 휴가 분할 사용, 육아·돌봄 등으로 반일 근무 형태가 확대된 가운데 현행 법체계는 4시간 근무한 근로자에게 법정 휴게시간 30분을 부여하고 있다. 개정안은 휴게시간 때문에 퇴근이 늦어지는 불편을 해소한다는 취지에서 마련됐다. 12일 국회에 따르면 박홍배 더불어민주당 의원은 이 같은 내용을 담은 근로기준법 개정안을 이르면 이번 주 대표 발의할 예정이다. 현행 근로기준법은 4시간 근로한 경우 30분 이상, 8시간 근로한 경우 1시간 이상의 휴게시간을 부여한다. 휴식은 근로시간 도중에 부여하도록 규정됐다. 통상 8시간 근로자에게 부여되는 점심시간 1시간이 법정 휴게시간에 해당한다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 박홍배 더불어민주당 의원이 지난해 10월 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 기후에너지환경노동위원회의 고용노동부 국정감사에서 스마트 안전고리 시연을 하고 있다. 2025.10.15 pangbin@newspim.com 문제는 4시간 근로한 근로자가 퇴근을 희망해도 휴게시간 30분을 채우기 위해 사업장에 더 머물러 있어야 하는 어려움이 현장에서 이어지고 있다는 점이다. 시간 단위 연차 사용에 대한 명확한 법적 근거가 없어 사업장별 운영 기준이 상이하고, 육아·돌봄·자기계발 등 다양한 생활 수요에 현행 제도가 대응하지 못한다는 지적도 제기됐다. 개정안의 골자는 근로자가 4시간 근무 후 바로 퇴근할 것을 명시적으로 요청한 경우, 30분 휴게시간 없이 퇴근할 수 있도록 근로시간 유연성을 높인다는 것이다. 연차는 근로자의 의지에 따라 시간 단위 등으로 분할 사용할 수 있도록 보장하는 내용도 담고 있다. 반차 법제화 및 반일 근무 시 휴게시간 미적용 명문화는 지난해 12월 실노동시간 단축 로드맵 추진단의 논의 결과에도 포함됐다. 당시 추진단은 반차 사용의 경우 올해 법제화할 것을 목표로 제시한 바 있다. 박홍배 의원은 "반일 근무가 늘어나는 현실에서 4시간 근무 후 바로 퇴근하려는 노동자에게 휴게시간 때문에 추가로 사업장에 머물도록 하는 것은 제도와 현장의 괴리를 보여주는 사례"라며 "근로시간 제도도 변화하는 노동 현실에 맞게 합리적으로 정비할 필요가 있다"고 강조했다. sheep@newspim.com 2026-03-12 10:07
사진
삼성 '갤럭시 S26' 글로벌 출시 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 3세대 인공지능(AI) 스마트폰 '갤럭시 S26 시리즈'를 글로벌 시장에 출시하며 프리미엄 스마트폰 경쟁에 속도를 낸다. 삼성전자는 '갤럭시 S26 시리즈'와 무선 이어폰 '갤럭시 버즈4 시리즈'를 11일부터 세계 주요 국가에서 판매한다고 밝혔다. 한국·미국·영국·인도 등을 시작으로 약 120개국에 순차 출시한다. 미국·영국·인도·베트남 등에서 진행된 갤럭시 S26 시리즈 글로벌 사전판매는 주요 시장에서 전작 대비 두 자릿수 증가를 기록했다. '갤럭시 S26 시리즈'를 체험하는 유럽,동남아 소비자들 [사진=삼성전자] ◆프라이버시 디스플레이 탑재…카메라 기능도 업그레이드갤럭시 S26 시리즈는 하드웨어 성능을 높이고 갤럭시 AI 기능을 강화했다. 카메라 경험도 한층 개선했다. 최상위 모델 '갤럭시 S26 울트라'에는 '프라이버시 디스플레이'가 처음 적용됐다. 측면에서 화면 내용을 확인하기 어렵게 설계한 기능이다. 스마트폰 사생활 보호 기능을 강화했다. AI 기반 통화 기능도 추가했다. 모르는 번호로 걸려온 전화를 AI가 대신 받고 발신자 정보와 통화 내용을 요약한다. '통화 스크리닝(Call Screening)' 기능이다. 카메라 기능도 대폭 개선했다. 저조도 촬영 '나이토그래피', 영상 흔들림을 줄이는 '슈퍼 스테디', 텍스트 입력 기반 편집 기능 '포토 어시스트'를 지원한다. 이미지·스케치·텍스트 입력으로 창작물을 만드는 '크리에이티브 스튜디오'도 포함했다. 삼성전자는 3월 구매 고객 대상 프로모션도 진행한다. 갤럭시 버즈4 10% 할인 쿠폰과 정품 케이스·액세서리 30% 할인 쿠폰을 제공한다. 60W 충전기 할인 쿠폰도 지급한다. 콘텐츠 혜택으로 '윌라' 3개월 구독권과 갤럭시 스토어 게임 테마 8종도 제공한다. 마그넷 기반 신규 액세서리도 선보인다. 마그넷 무선 충전기와 카드 월렛, 링홀더, 미러 그립 스탠드 등이다. 마그넷 무선 충전 배터리팩은 스마트폰 후면 부착 시 카메라 간섭 없이 충전할 수 있다. 삼성전자 모델이 '갤럭시 S26 시리즈'의 '수평 고정 슈퍼 스테디' 기능을 체험하는 모습 [사진=삼성전자] ◆하이파이 사운드 '버즈4' 출시…AI 기능·케이스 라인업 확대삼성전자는 무선 이어폰 '갤럭시 버즈4 시리즈'도 함께 출시했다. '버즈4 프로'와 '버즈4' 두 모델이다. 하이파이 사운드와 인체공학 설계를 적용했다. '헤드 제스처' 기능도 새로 넣었다. 사용자가 고개를 움직여 전화 수신과 빅스비 제어를 할 수 있다. 다른 갤럭시 기기와 연결하면 AI 음성 호출과 실시간 통역 기능도 활용할 수 있다. 버즈4 시리즈는 화이트와 블랙 두 색상으로 출시된다. 버즈4 프로는 삼성닷컴과 삼성 강남에서 핑크 골드 색상도 판매한다. 사전 구매 고객 약 90%는 버즈4 프로를 선택했다.케이스 제품도 확대했다. 전통 문양·통조림·레트로 게임기 디자인 케이스를 출시한다. 헬리녹스 러기드, 초코송이 협업 제품도 선보인다. 전통 문양 시리즈는 꽃과 호랑이 문양을 자개 디자인으로 구현했다. 버즈4 케이스 중 판매 비중이 가장 높았다. '갤럭시 S26 시리즈'를 체험하는 유럽,동남아 소비자들 [사진=삼성전자] 정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 "'갤럭시 S26 시리즈'는 AI폰을 안심하고 사용할 수 있는 기능부터 갤럭시 AI, 카메라까지 완성도를 크게 끌어올린 제품"이라며 "풍성한 사운드의 '갤럭시 버즈4 시리즈'와 함께 갤럭시 생태계를 경험해 보길 바란다"고 말했다. syu@newspim.com 2026-03-11 08:49

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동