경기도교육청 '유보통합 거점·연계형 돌봄 운영기관 협의회' 개최

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청은 신학기를 맞아 유보통합 거점·연계형 돌봄 시범사업을 안정적으로 운영하기 위해 돌봄 운영기관 대상 협의회를 11일 남부청사에서 개최했다고 밝혔다.

협의회에는 약 50명의 거점·연계형 돌봄 운영기관장과 담당자, 교육지원청 관계자들이 참석했다. [사진= 경기도교육청]

도교육청에 따르면 협의회에는 약 50명의 거점·연계형 돌봄 운영기관장과 담당자, 교육지원청 관계자들이 참석했다. 도 교육청은 2월 19일 40곳의 거점·연계형 돌봄기관을 선정했으며 2월 23일 이들 기관을 대상으로 1차 사업설명회를 진행했다. 올해는 전년 대비 약 3.3배 증가한 40개 기관으로 확대해 지역의 돌봄 지원을 더욱 강화할 예정이다.

이번 회의는 신학기 돌봄 사업의 효과적인 운영을 위해 마련됐으며 일반적인 운영 방향 및 방법 안내, 우수 사례 공유, 기관 간 협의가 이뤄졌다. 특히 각 기관 간 협력체계를 구축하기 위해 인력 운영, 돌봄 프로그램, 급·간식 관리 및 예산 집행 방안 등을 함께 논의했다.

도교육청은 거점·연계형 돌봄 사업을 통해 유치원, 어린이집과 다함께 돌봄센터를 연계해 아침, 저녁 돌봄과 방학 중, 휴일 돌봄 등 다각적인 서비스를 제공하고 있으며, 운영기관과 지원 대상의 수혜 범위를 지속적으로 확대하고 있다.

기존 및 신규 운영기관 간 경험 공유와 협력 네트워크 강화를 통해 돌봄 운영의 안정성을 높일 것으로 기대하고 있다. [사진= 경기도교육청]

도교육청은 이번 협의회를 통해 기존 및 신규 운영기관 간 경험 공유와 협력 네트워크 강화를 통해 돌봄 운영의 안정성을 높일 것으로 기대하고 있으며 향후 지역사회와의 연계를 통해 돌봄 서비스 이용을 넓혀 나갈 방침이다.

