부산교육청, 제8회 교육 공공데이터 AI활용대회 공동 개최

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 교육 공공데이터와 인공지능(AI)를 결합한 창의적 아이디어를 발굴하기 위한 '제8회 교육 공공데이터 AI활용대회'를 개최한다고 11일 밝혔다.
'교육 공공데이터 AI활용대회'는 교육부와 17개 시·도 교육청이 공동으로 주최하는 대회로 교육 공공데이터에 대한 국민적 관심을 높이고 데이터 이용을 활성화하고 AI 기술과 교육 데이터를 접목한 실용적인 서비스 아이디어 발굴을 목적으로 치러진다.
이번 대회에는 참가자에게 AI 이용권을 제공해 AI 활용의 진입장벽을 낮추고 초등학생도 참여할 수 있는 'AI 활용 소속학교 홍보영상 제작' 부문을 새롭게 신설해 참여 대상을 확대한 것이 특징이다.
대회는 ▲학생 대상으로 AI 활용 아이디어 기획▲AI 활용 소속학교 홍보영상 제작, 일반 대상으로▲AI 활용 아이디어 기획 등 모두 3부문으로 나눠 진행하며 1인 단독 또는 최대 3인 이내 팀으로 참가할 수 있다.
AI 이용권 신청은 오는 16일부터 다음달 15일까지 작품 제출은 5월 1일부터 5월 31일까지다. 1·2차 심사를 거쳐 총 154팀을 선정해 상금과 부상을 수여한다.
김석준 교육감은 "올해 대회는 AI 이용권 제공과 초등학생 부문 신설로 더 많은 학생과 시민이 교육 공공데이터와 AI를 체험할 수 있는 기회가 될 것"이라며 "학생과 시민의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
