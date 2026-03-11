이통 3사, 애플 보급형 스마트폰 아이폰 17e 출시

전작 출고가 99만원 유지하며 저장 용량 2배로 높여

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 국내 이동통신 3사가 애플의 보급형 스마트폰 아이폰 17e를 11일 출시했다.

아이폰 17e는 A19 칩과 애플 설계 모뎀 C1X를 탑재해 전작 아이폰 16e 대비 최대 2배 빠른 데이터 속도를 제공하며 전면에는 세라믹 쉴드2를 적용해 긁힘 방지 성능을 3배 높였다.

국내 이동통신 3사가 애플의 보급형 스마트폰 아이폰 17e를 11일 출시했다. [사진= SK텔레콤]

6.1인치 슈퍼 레티나 XDR 디스플레이, 최대 26시간 동영상 재생이 가능한 배터리, 맥세이프 기반 최대 15W 무선 충전을 지원하며 48MP 퓨전 카메라와 2배 광학 퀄리티 망원 기능으로 사진·영상 성능도 강화했다.

색상은 블랙·화이트·소프트 핑크 3종, 저장 용량은 256GB·512GB로 구성되며 256GB 모델 출고가는 99만 원으로 아이폰 16e 128GB와 동일한 가격에 두 배 용량을 제공한다.

SK텔레콤은 전국 공식 대리점과 온라인몰 T다이렉트샵에서 아이폰 17e 판매를 시작하고, 온라인 전용 요금제 '다이렉트5G 76'에 OTT 혜택을 결합해 차별화에 나섰다.

요금제 가입 고객은 넷플릭스, 디즈니플러스, 유튜브 프리미엄, 티빙 가운데 한 가지를 무료로 이용할 수 있으며 다이렉트5G 76(스마트기기) 요금제로 애플워치 SE 3세대를 24개월 할부 구매 시 매달 1만2000원을 할인받는다.

개통 고객에게는 'T 올케어플러스6 i일반/i파손', 'T 올케어플러스6 스위치 i일반/i파손' 등 4종 단말 보험 상품을 제공하고, 삼성 T프리미엄카드 이용 시 24개월 동안 매달 3만5000원, 총 84만원 수준의 할인 혜택도 추가 제공한다.

KT 공식 온라인몰 'KT닷컴'에서는 아이폰 17e 구매 후기 작성 고객에게 에어태그를 증정하고 에어팟 프로 3세대 할부원금 50% 지원 또는 애플워치 SE 추가지원금 30만원 중 한 가지를 선택 지원하는 고가 액세서리 프로모션을 마련했다.

또한 ▲KT닷컴 단독 7% 요금 할인 ▲iCloud+ 200GB 12개월 무료 ▲24시간 아이폰 eSIM 셀프기변 지원 등 온라인 특화 편의·요금 혜택도 제공한다.

LG유플러스는 이달 4일부터 1주일간 아이폰 17e 사전예약 및 개통을 진행한 데 이어 11일 오전 11시 통합 앱 'U+원(U+one)' 내 라이브 커머스 채널 '유플러스LIVE'에서 출시 기념 라이브 방송을 연다.

라이브 방송을 시청한 고객에게는 U+공식온라인스토어 액세서리몰에서 사용할 수 있는 5만원 쿠폰을 제공하며 U+공식온라인스토어 사전예약 고객에게는 최대 10만원 단말 할인 쿠폰과 출시 당일 '아침배송' 서비스를 통해 기기를 받아볼 수 있는 혜택을 제공했다.

LG유플러스는 고가 요금제와 애플 디바이스 연계를 통한 할인에 방점을 찍었다. 월 10만5000 원 이상 요금제 가입 후 '애플디바이스팩' 혜택을 선택한 아이폰 17e 개통 고객에게는 애플 무선 이어폰 '에어팟 4' 24개월 할부금 전액을 할인하며 5G 시그니처(월 13만 원) 또는 5G 프리미어 슈퍼(월 11만5천 원) 요금제 이용 고객이 요금할인 서비스를 신청하면 태블릿·스마트기기 요금을 추가로 깎아준다.

태블릿 또는 워치 1대를 연결할 경우 최대 2만2000원, 여기에 한 대를 더 연결하면 1만1000 원을 추가로 할인해 최대 3만3000원 수준의 부가 단말 요금 절감 효과를 제공한다.

구현철 SK텔레콤 세일즈&마케팅 본부장은 "아이폰17이 갖춘 훌륭한 기능을 대부분 누리면서도 가격 부담은 낮춘 실속형 단말기인 아이폰17e와 같이 앞으로도 다양한 고객 선호도에 맞는 스마트폰 라인업을 제공하기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

손정엽 KT 디바이스사업본부장 상무는 "아이폰 17e는 A19, 더 빨라진 모뎀, 세 배 향상된 긁힘 방지 성능과 맥세이프를 갖춘 강력하면서도 합리적인 가격의 아이폰"이라며 "경쟁력 있는 가격으로 플래그십 수준의 성능과 KT가 준비한 다양한 혜택을 함께 경험할 수 있을 것"이라고 말했다.

