MBK "홈플러스 긴급운영자금 1000억원 최종 집행"

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 =MBK파트너스가 홈플러스 기업회생 절차 지원을 위해 약속한 긴급 운영자금 1000억원 집행을 마쳤다.
MBK파트너스는 서울회생법원이 홈플러스 회생계획안 가결 기한을 연장한 데 따라 기존 일정대로 지난 4일 500억원에 이어 11일 추가로 500억원을 집행했다고 밝혔다. 이에 따라 총 1000억원 규모의 긴급 운영자금 지원이 완료됐다.
이번 자금은 홈플러스 임직원 급여 지급과 협력업체 대금 정산 등 시급한 운영자금 수요를 충당하는 데 사용될 예정이다. 회생 절차가 안정적으로 진행될 수 있도록 최소한의 재무 기반을 마련했다는 설명이다.
MBK 측은 "회생 절차 연장에 따른 불확실성을 고려해 자금 집행의 확실성을 우선했다"며 "설립자 김병주 회장의 자택 등 개인 자산을 담보로 제공해 자금을 마련했다"고 밝혔다. 이어 "대주주로서 책임을 다하기 위한 조치이며, 자금 지원이 계획에 그치지 않고 실제 집행되도록 하기 위한 결정"이라고 설명했다.
MBK는 또 회생계획이 인가되지 않고 절차가 종료될 경우에도 이번 1000억원에 대해 상환청구권을 행사하지 않겠다는 방침을 재확인했다.
MBK 측은 "이번 긴급 운영자금 지원을 포함해 홈플러스 기업회생 과정에서 주요 경영진의 사재 출연 등을 통해 총 4000억원 규모의 자금을 부담하고 있다"며 "회생 과정에서 필요한 유동성을 확보하고 기업 정상화를 뒷받침하기 위한 조치"라고 밝혔다.
이번 자금 조달에는 우리금융그룹 계열 우리투자증권이 참여했다. MBK 측은 "우리투자증권이 회생 기업의 정상화 가능성과 금융의 사회적 역할에 공감해 협력해줬다"며 "기업과 고용, 협력업체 생태계 안정을 위한 지원에 감사한다"고 밝혔다.
이어 "홈플러스 회생계획의 성실한 이행과 경영 정상화를 위해 대주주로서 필요한 역할을 계속 수행해 나가겠다"고 덧붙였다.
