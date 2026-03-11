용산전자상가 특별계획구역 10 업무시설, 매머드급 신산업 혁신 거점으로

용산 나진 19·20동, 28층 복합시설 건립

공생 디자인·공중공원 혁신 건축물 조성

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 10일 열린 제2차 건축위원회에서 '용산전자상가 내 나진 19·20동 일대(특별계획구역10) 업무시설 신축사업'의 건축 계획안을 최종 통과시켰다고 11일 밝혔다.

이로써 1980년대 이후 서울의 전자산업을 이끌어온 용산전자상가 일대가 미래 4차 산업혁명을 주도할 인공지능(AI)·정보통신기술(ICT) 중심의 신산업 혁신거점으로 탈바꿈하기 위한 본격적인 궤도에 올랐다.

이번 건축심의를 통과한 대상지는 용산구 한강로2가 15-13번지 일대(대지면적 6335.20㎡)다. 이곳에는 용적률 1000%가 적용돼 지하 8층부터 지상 28층, 연면적 9만7857㎡ 규모의 매머드급 복합건축물이 들어선다.

용산전자상가 특별계획구역10 업무시설 [조감도=서울시]

건축물의 주 용도는 미래 신산업 생태계 조성을 위한 업무시설(AI·ICT 등)이며, 저층부에는 시민과 입주민이 일상에서 문화생활을 영위할 수 있는 문화·집회시설(갤러리 등)과 근린생활시설이 함께 조성될 예정이다.

위원회는 이번 프로젝트가 서울시의 '도시·건축디자인혁신사업' 공모에 선정된 사업인 만큼, 당선작이 제시한 혁신적인 디자인을 실제 건축물로 온전히 구현할 수 있도록 심사에 심혈을 기울였다.

건축 계획안은 인간과 자연의 '공생(Symbiosis)'을 핵심 디자인 기조로 삼고 있다. 기존의 획일적인 박스형 건물을 탈피하고, 주변 도시 경관과 유기적으로 어우러지면서도 입체적인 볼륨감을 자랑하는 독창적인 파사드(외관) 디자인을 적용해 용산 일대의 새로운 랜드마크 스카이라인을 형성할 예정이다.

무엇보다 도심 한복판에 조성되는 압도적 규모의 친환경 휴게공간이 눈길을 끈다. 단절되고 평면적인 조경계획에서 벗어나, 건축물의 지상 1층부터 최상층 옥상까지 수직적으로 동선이 이어지는 '공중공원(Floating Park)'이 입체적으로 조성된다고 시는 덧붙였다.

이와 함께 가로와 접하는 저층부에는 누구나 쉽게 접근할 수 있는 풍부한 보행 공간과 사계절 내내 활용 가능한 도심 속 녹지 쉼터가 대폭 확충된다. 이를 통해 건물 입주자 뿐아니라 지역 주민과 방문객 모두에게 삭막한 도심 속 숨통을 틔워주는 쾌적한 휴게 환경을 제공할 계획이다.

최진석 주택실장은 "이번 건축위원회 심의 통과는 용산전자상가 일대가 인근 용산국제업무지구와 연계된 미래 서울의 핵심 도심 축으로 거듭나는 중요한 이정표가 될 것"이라며 "앞으로도 민간 개발 시 혁신적인 건축 디자인을 적극 유도하고, 시민들이 편하게 찾아와 쉴 수 있는 다채로운 녹지 공간을 확충해 매력적인 도시 서울을 만들겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com