DI동일 "주가조작 사건, 회사와 무관…해당 이사 직무정지·인사조치"

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = DI동일이 금융당국의 주가조작 사건 조사 결과와 관련해 "회사는 이번 사건과 전혀 무관하며 오히려 피해자라는 점이 확인됐다"는 공식 입장을 밝혔다.

DI동일은 11일 홈페이지에 입장문을 게재하고 "주가조작 근절 합동대응단의 불공정거래 조사 결과에 따른 증권선물위원회 의결을 존중한다"며 "사건 초기부터 견지해온 피해자 입장이 이번 조사에서 확인됐다"고 밝혔다.

DI동일 로고. [사진=DI동일]

회사 측은 해당 임원의 행위는 회사와 무관한 개인적 일탈로 결론이 났다고 강조했다. 해당 임원의 비위사실을 인지한 즉시 직무정지와 인사조치 등 신속한 조치를 취했다는 게 업체 측 설명이다.

DI동일은 이번 사건을 계기로 내부통제 및 윤리경영 체계를 전면 재점검하고 임직원에 대한 관리·감독도 한층 강화할 방침이다.

DI동일 측은 "내부통제 및 윤리경영 체계를 전면 재점검하고 임직원에 대한 관리·감독을 한층 강화하겠다"며 "향후 진행될 검찰 수사에도 적극 협조해 불법 행위로부터 회사와 주주를 보호하기 위한 모든 조치를 강구하겠다"고 강조했다.

이어 "주주 권익 보호를 최우선 가치로 삼아 더욱 투명한 경영 환경을 구축할 것"이라며 "사업 경쟁력 강화와 정직한 경영을 통해 주주들의 신뢰를 회복하는 데 총력을 다하겠다"고 덧붙였다.

