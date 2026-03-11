金총리, 새만금·전북 대혁신TF 출범…"첨단·지방 주도 성장 첫 구체화"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 11일 새만금·전북 혁신 계획에 대해 "정부가 추진하고 있는 첨단 주도 성장과 지방 주도 성장 두 가지가 새만금과 전북에서 하나로 융합되어 가장 먼저 구체화되면서 출발하는 것"이라고 강조했다.
김 총리는 이날 정부서울청사에서 새만금·전북 대혁신 태스크포스(TF) 킥오프 회의를 열고 "오늘 회의에서 제일 중요한 것은 새만금 전북 대혁신이라는 제목이다. 새만금과 전북의 대혁신을 시작한다는 것"이라며 이같이 밝혔다. 회의에는 교육부, 행정안전부, 산업통상부, 기후에너지환경부, 국토교통부, 과학기술정보통신부, 새만금개발청 등 정부 관계기관 외에도 장재훈 현대차 부회장이 참석했다.
김 총리는 그러면서 "TF는 현대차의 새만금 투자를 핵심으로 하는 대혁신의 역사적·국가적·미래적 의미를 분명히 하자는 문제의식에서 출발했다"며 "그 일이 진행될 수 있도록 새만금·전북 관련 교육·교통·인력 양성·정주 여건 개선 등 혁신적 보완을 해 내야 한다. 그렇기에 범부처 협의뿐 아니라 이 자리에 현대차도 함께 해 그러한 틀을 짜는 데 함께 모시게 된 것"이라고 설명했다.
김 총리는 대혁신 TF의 역할에 대해 기존·신규 투자 관련 과제 정리 및 추진 계획 수립이라고 설명했다. 그는 "일종의 종합 융합 혁신 계획을 짜고 어떠한 과제들이 검토되고 진행되어야 하는가를 교통 정리해서 하나의 시간표와 추진 계획표를 만드는 것을 기본 임무로 하겠다"고 부연했다.
김 총리는 행정통합 논의가 없는 지역이 정부 정책에서 소외되는 것이 아니라는 뜻도 분명히 밝혔다. 그는 "행정통합의 진행 속에서 5극 3특에서 5극에 속하지 않거나 행정통합에 참여하지 않는 지역이 소외되는 것이 아니냐는 우려가 있다"며 "3특 지역은 특성을 살리면서 간다는 것을 보여주고 입증하는 중요한 계기가 될 것"이라고 말했다.
