거제식물원, 봄맞이 '3월 가드닝데이' 운영…참여형 체험 구성

전 연령 참여 가능, 식물 가꾸기 장려
[거제=뉴스핌] 남경문 기자 = 거제식물원은 봄철을 맞아 시민들이 자연과 가까이하며 계절의 변화를 체험할 수 있는 '식물문화센터 3월 가드닝데이' 프로그램을 운영한다고 11일 밝혔다.
이번 프로그램은 봄 개화를 앞둔 구근식물을 활용한 화분 심기 체험으로 참가자가 직접 식물을 심고 관리 요령을 배우는 참여형 교육으로 구성됐다.
행사는 이달 한 달간 거제식물원 옆 체험장에서 진행되며, 기상 상황에 따라 야외 부스도 함께 운영한다. 전 연령이 참여할 수 있으며, 온라인 사전 예약과 현장 접수 모두 가능하다. 체험비는 화분 종류에 따라 5000원과 1만원이다.
식물원은 구근식물의 생장 특성과 식재 요령, 물주기와 햇빛 관리 등 가정에서 실천 가능한 기초 가드닝 기술을 안내해 시민들이 생활 속 식물 가꾸기를 즐길 수 있도록 지원할 예정이다.
거제시 농업기술센터 관계자는 "봄을 맞아 식물을 직접 심어보는 체험을 통해 방문객들이 자연의 변화를 느낄 수 있도록 준비했다"며 "가족과 함께 봄을 담는 즐거운 시간이 되길 바란다"고 말했다.
거제식물원은 국내 최대 돔형 온실인 '정글돔'을 중심으로 330여 종의 식물을 보유하고 있으며 습지식물 전시공간 '진틀리움'과 정글타워 등 다양한 체험시설을 갖춰 거제 관광의 중심지로 자리잡고 있다.
news2349@newspim.com