"어르신 고립, 함께 극복"...세종시 '색다른 마실' 운영

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 세종시는 사회적 고립과 고독사 우려가 큰 중장년과 노인을 대상으로 미술심리지원 프로그램 '색(色)다른 마실'을 운영한다고 10일 밝혔다.
이번 프로그램은 종촌종합사회복지관이 수행기관으로 참여하며 중장년과 노인 정서적 고립감을 완화하고 사회적 유대 강화를 도모하기 위해 마련됐다.
특히 올해부터는 운영 횟수를 기존 대비 2회 늘려 총 12회 색다른 마실을 진행한다.
해당 프로그램은 고독사나 사회적 고립 우려가 있는 60세 이상 중장년과 노인 10명을 대상으로 도램마을 8단지 주민쉼터에서 오는 6월 2일까지 진행될 예정이다.
참여자들은 프로그램을 통해 ▲자화상 그리기 ▲나의 마음 표현하기 ▲나를 위한 종이 꽃병 만들기 등을 체험하게 된다.
김려수 세종시 보건복지국장은 "미술활동을 통한 정서 지원은 어르신들 심리적 안정과 사회적 관계 회복에 효과적"이라며 "다양한 맞춤형 프로그램을 운영해 사회적 고립 해소와 고독사 예방에 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 세종시는 온 마음 담아 우편서비스, 건강음료 지원사업, 생활쿠폰 지원사업, 사회적 고립 예방 캠페인 등 다양한 사업으로 고독사 예방을 위한 통합적 대응체계를 구축·운영하고 있다.
