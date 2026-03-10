[6·3 지선 주자] 최윤석 송파구청장 예비후보 "위례신사선 예타 통과, 숙원 해결 첫걸음"

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 국민의힘 최윤석 송파구청장 예비후보는 10일 기획예산처의 위례신사선 도시철도 건설사업 예비타당성조사(예타) 통과 발표와 관련해 "송파구민과 위례 주민들의 오랜 숙원이 마침내 첫 관문을 넘은 역사적 출발점"이라며 환영 입장을 밝혔다.
최 예비후보는 "가락시장 일대와 위례·문정·잠실을 거쳐 강남권과 바로 연결되는 위례신사선은 그동안 교통 소외와 집값·자산가치 역차별을 감내해 온 주민들께 꼭 필요한 최소한의 교통 정의"라며 "이번 예타 통과가 끝이 아니라, 본격적인 착공과 조기 완공을 위한 시작이라는 점을 분명히 한다"고 강조했다.
이어 "위례신사선은 송파 동남권 교통 체증 해소, 자산가치 회복, 상권 활성화, 일자리 확대를 동시에 가져올 수 있는 핵심 인프라"라며 "그동안 민자 추진 무산 등으로 수차례 좌절을 겪은 만큼, 이제는 중앙정부와 서울시, 송파구가 책임 있게 속도전으로 응답해야 한다"고 덧붙였다.
최 후보는 자신의 핵심 구상인 '송파 교통·도시공간 대개조'와 연계, "위례신사선을 축으로 올림픽대로·남부순환로 개선, 거여·마천 생활권 교통망 보강, 환승체계 정비를 함께 추진해 송파 전체 이동 시간을 줄이고, 위례–가락시장–잠실–강남을 하나의 생활·경제권으로 묶겠다"고 말했다.
또 "대통령실 행정관, 국회 보좌관, 민간 대형 건설사 등에서 일한 경험 등 역량을 총동원해 사업 지연을 막고, 예산 확보와 노선·역세권 계획 과정에서 송파 주민 의견이 최대한 반영되도록 직접 챙기겠다"며 "착공 시기 앞당기기, 공사 과정 민원 최소화, 역세권 개발 이익의 지역 환원을 '3대 원칙'으로 삼아 흔들림 없이 추진하겠다"고 약속했다.
최 후보는 "위례신사선 예타 통과는 이재명 정부가 잘해서가 아니라, 수년 동안 통학·통근 전쟁을 치러 온 주민들의 인내와 끈질긴 요구, 지방·국회를 가리지 않은 지속적인 압박의 결과"라며 "송파의 교통과 미래를 두고는 결코 양보하지 않는 구청장이 되겠다"고 했다.
그는 "송파의 새로운 50년은 교통에서 시작된다"며 "위례신사선의 조기 착공과 조기 개통, 그리고 그 이후 역세권·생활환경 개선까지 성과 중심의 구청장이 되겠다. 구민 여러분과 함께 머무르고 싶은 송파, BEST 송파를 만들겠다"고 밝혔다.
