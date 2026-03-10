부산시민단체들 "HMM 부산 이전 통한 해양산업 집적 구축…정부·부산시 나서라"

정주여건 지원과 세제 혜택 필요"
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시민단체들이 HMM의 부산 이전이 해양산업 집적과 해양수도권 구축의 전기가 될 것이라며 정부와 부산시의 적극 지원을 요구하고 나섰다.
해양수도부산발전협의회, 해양수도해양강국 시민과함께, 사)분권균형, 지방분권균형발전 부산시민연대는 10일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "HMM의 부산 이전을 계기로 해양산업 집적과 해양수도권 구축에 정부와 부산시가 적극 나서야 한다"고 촉구했다.
이들은 "HMM의 부산 이전은 단순한 기업 이전이 아니라 대한민국 해양산업 구조를 혁신하는 국가 전략"이라며 "부산이 글로벌 해양수도이자 해양강국으로 도약하는 계기가 될 것"이라고 언급했다.
그러면서 "부산이 세계적 컨테이너 항만을 보유한 대한민국 최대 항만도시임에도, 해운산업의 핵심 기업과 정책 기능이 수도권에 편중돼왔다"고 지적하며 "이제는 항만·해운기업·정책·금융 기능을 부산 중심으로 집적해 강력한 해양산업 클러스터를 조성해야 한다"고 주장했다.
이어 "부산에는 이미 부산항만공사, 한국해양진흥공사, 한국해양수산개발원, 한국해양대학교 등 핵심 기관이 모여 있다"고 지적하며 "이곳에 HMM이 이전할 경우 부산은 명실상부한 동북아 해양산업 중심도시가 될 것"이라고 내다봤다.
HMM의 안정적 이전을 위한 정부와 부산시의 정책적 지원 필요성도 강조했다. 이들은 "서울 근무 임직원의 정착을 위한 주거·교육·복지 등 정주여건을 뒷받침하고, 법인세·취득세·재산세 감면 등 세제 인센티브를 확대해야 한다"고 목소리를 높였다.
또 "HMM 부산 이전은 부산만을 위한 정책이 아닌, 동남권·남부권 해양산업벨트를 연계하는 국가적 프로젝트"라며 "정부와 부산시는 긴밀히 협의해 조속히 정책 지원 방안을 제시하고, 차질 없는 해양산업 집적과 해양수도권 실현에 나서야 한다"고 거듭 강조했다.
