익산시·익산경찰서, 시민안전망 강화...스마트빌리지 '협약'

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 익산시와 익산경찰서가 스마트빌리지 사업을 통해 시민 안전망을 강화하기 위해 10일 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 시청 소회의실에서 열려 지자체와 경찰 간 협력을 바탕으로 첨단 기술을 활용한 생활안전 서비스를 실효적으로 추진하고 사건·사고 대응 체계를 강화하는 데 초점을 맞췄다.
익산시는 과학기술정보통신부 주관 '스마트빌리지 보급 및 확산 사업'에 선정돼 우범지역 중심의 첨단 안전 시스템 구축, 인공지능(AI) 기반 영상 분석, '익산안심이앱' 서비스, 스마트모빌리티 안전서비스 등을 추진 중이다.
AI 기반 영상 분석 기술은 CCTV 영상에서 인물과 차량을 자동 식별하고 배회·침입·폭력·넘어짐 등 이상행동을 실시간 감지하며, 이상 상황 발생 시 CCTV 통합관제센터에 즉시 알림을 전송해 조기 대응을 지원한다.
'익산안심이앱'은 야간 보행 불안 해소와 위급 상황 대응을 위해 설계됐으며, 귀가 경로를 설정하면 위급 시 보호자와 CCTV 통합관제센터로 위치 정보가 자동 전송된다.
스마트모빌리티 안전서비스는 농기계 및 전동보장구 전복 사고 발생 시 CCTV 통합관제센터와 보호자에게 알림을 보내 신속한 대응을 돕는다.
이번 협약으로 익산시는 익산경찰서와 범죄 예방 및 긴급 상황 대응을 위한 긴밀한 협력 체계를 구축, 스마트빌리지 사업을 시민이 체감할 수 있는 실질적 안전망으로 발전시킬 계획이다.
익산경찰서 관계자는 "행정과 경찰의 협력이 강화되면 범죄 예방과 초기 대응 능력이 크게 향상할 것"이라며 "시민의 생명과 안전을 지키기 위해 적극 협력하겠다"고 밝혔다.
정헌율 익산시장은 "스마트빌리지 사업은 시민 안전을 최우선으로 하는 스마트도시 구현의 핵심 과제"라며 "이번 협약을 통해 시민들이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 도시 환경을 조성하겠다"고 강조했다.
lbs0964@newspim.com