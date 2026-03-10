李대통령, 삼성·SK·현대차·한화·네이버에 '상생 실천' 격려…모범사례 확산

한화오션, 협력 업체에 성과급…자사와 동일 비율
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 10일 청와대에 삼성전자, SK수펙스추구협의회, 현대자동차, 한화오션, 네이버를 상생 실천 대·중소기업들을 초청해 격려한다.
청와대는 보도자료를 통해 이 대통령이 이날 '상생을 실천하는 기업인과의 대화'를 주제로 간담회를 주재한다고 밝혔다. 슬로건은 '상생협력의 씨앗, 모두의 성장으로 꽃 피우다'로, 상생협력 우수 실천 기업에 대한 격려와 모범사례 확산을 위해 마련됐다.
간담회에는 총 36명이 참석한다. 대기업에서는 삼성전자, SK수펙스추구협의회, 현대자동차, 한화오션, 네이버 등이 참석한다. 또 대기업과 함께 상생을 실천하는 협력 중소기업, 관련 전문가 등이 함께 한다.
한화오션의 경우 대원산업과의 성과 공유 사례를 소개한다. 한화오션은 조선업계 최초로 협력업체 직원들에게 자사 직원과 동일한 지급률을 적용해 성과급을 지급하고 있다. 협력사 숙련 근로자에 대한 학자금 지원 등 복지지원책도 운영 중이다. 이 덕에 대원산업을 비롯한 협력사들은 숙련 근로자의 계속 고용을 유지함으로써 경쟁력을 확보하고 있고, 이는 곧 공급망 차원의 경쟁력 확보로 이어지는 선순환 결과로 이어졌다.
삼성전자는 홍성산업과의 상생형 스마트공장 운영 사례를 공유한다. 삼성전자는 중소기업의 제조 경쟁력 강화를 위해 제조 전문가를 현장에 투입해 공정혁신과 자동화, 판로개척 등 스마트공장 구축을 지원하고 있다. 비협력사인 홍성산업은 이러한 지원을 통해 생산관리시스템을 구축하고 공정 개선과 자동화를 추진하여 재고비용 절감, 납기 단축 등 생산성을 향상시키는 성과를 거뒀다.
SK 수펙스추구협의회-룩투와의 지역 상생 사례를 설명한다. SK는 '로컬라이즈 군산'을 통해 군산 지역 26개 창업팀을 발굴해 사업화 자금과 교육･멘토링 등을 지원했다. 룩투는 이러한 지원을 통해 카페 공간에서 지역 예술가들의 작품을 전시·판매하고, 로컬 굿즈 제작 프로그램을 운영하는 등 지역 문화와 관광을 연계한 새로운 사업 모델을 구축하며 지역경제 활성화에 기여 중이다.
현대자동차는 풍강과의 공급망 ESG 사례를 설명할 예정이다. 현대차는 협력사와 함께 공급망 탄소감축 상생협약을 체결하고, 탄소저감 설비 도입과 ESG 교육·컨설팅을 지원하며 협력사의 친환경 경영 전환을 돕고 있다. 풍강은 이러한 지원을 통해 공장 에너지 절감과 탄소저감 제품 발굴을 추진하며 EU 탄소국경조정제도(CBAM) 대응 기반을 구축하는 등 친환경 공급망 경쟁력을 강화하고 있다.
LG전자는 '초격차 인공지능(AI) 챌린지'를 통해 스타트업과 1대 1 매칭 방식의 공동 프로젝트를 추진하면서 연구개발 인프라와 글로벌 사업화 지원을 제공했다. 허드슨에이아이는 이 프로그램을 통해 AI 더빙 기술을 개발하고, LG 전용 채널을 통해 유럽 지역에 K-드라마를 송출하는 등 글로벌 진출 기반을 마련했다.
이날 간담회는 기업들이 상생 협력 사례를 공유하고, 이 대통령을 비롯한 정부 관계자들의 격려가 있을 예정이다. 아울러 정부는 앞으로도 생태계 전반에 상생 문화를 확산시켜 대기업과 중소기업 모두의 성장을 지원할 계획이다.
정부에서도 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관, 한성숙 중소벤처기업부 장관, 안규백 국방부 장관, 강훈식 대통령비서실장, 김용범 정책실장, 하준경 경제성장수석 등이 참석한다.
