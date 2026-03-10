평생학습도시 206곳으로 확대…AI·고령화·지역산업 맞춤 재설계

신규 5곳 추가 선정…광역 연계 모델도 5곳 본격 추진
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 국가평생교육진흥원은 2026년 평생학습도시 선정 결과를 발표하고, 기존 평생학습도시의 특성화와 신규 지정 확대를 통해 지역 평생교육 체계를 한층 강화한다고 10일 밝혔다.
평생학습도시는 평생교육법 제15조에 따라 지역사회의 평생교육 활성화를 선도하는 기초자치단체다. 2001년부터 지정이 시작됐으며, 올해 신규 5곳이 추가되면서 전국 평생학습도시는 201개에서 206개로 늘었다. 전체 기초자치단체 226곳 가운데 91.2%에 해당한다.
교육부는 올해 기존 평생학습도시 가운데 9곳을 '특성화 평생학습도시'로 선정해 지역 여건과 시대 변화에 맞는 평생교육 모델을 지원한다. 선정 지자체는 부산 연제구, 부산 강서·북·사상·사하구, 전남 곡성군, 전남 나주시, 제주 제주시, 충남 천안시, 충북 충주시 등이다. 이들 지역은 인공지능(AI)·디지털 학습, 지역 산업 참여, 세대 간 교류, 중장년 인재 양성 등 지역 맞춤형 프로그램을 운영할 계획이다.
신규 평생학습도시로는 강원 고성군, 경북 김천시, 경북 울릉군, 서울 서초구, 전남 장성군이 선정됐다. 교육부는 이를 통해 '모든 시·군·구의 평생학습도시화'에 한 걸음 더 다가섰다고 평가했다.
광역 단위 연계 지원도 확대한다. 경남, 광주, 서울, 전북, 충북 등 5개 광역자치단체를 선정해 대학·기업·기초지자체가 함께하는 광역형 지역 평생학습 모델을 추진한다. 교육부는 특성화 평생학습도시에 각 3000만원, 광역형 사업에는 각 5000만원 안팎의 사업비를 지원하고, 지자체도 지방비를 100% 이상 대응 투자할 예정이다.
예혜란 교육부 평생교육지원관은 "2026년은 평생학습도시 정책이 양적 확산을 넘어 질적 혁신으로 도약하는 원년"이라며 "지역 주민과 사회에 실질적인 보탬이 되는 지역 평생학습 생태계를 조성해 나가겠다"고 밝혔다.
jane94@newspim.com