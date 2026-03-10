부산시, 외국인 감염병 통합 검진 시범사업 가동

결과 기반 예방 체계 강화 추진
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 외국인 주민을 직접 찾아가는 감염병 예방 통합 검진 시범사업을 시행한다고 10일 밝혔다.
시는 글로벌 허브도시 도약으로 외국인 근로자와 유학생 유입이 늘면서 생업과 언어 장벽으로 의료서비스 이용이 어려운 취약계층을 위해 올해 처음 선제적 통합 검진 체계를 본격 가동한다.
개별 관리되던 한센병·결핵·에이즈 및 성매개감염병·기생충감염병·B·C형 간염 검진을 하나로 묶어 외국인 주민 편의성을 높이고 감염병 예방을 강화한다.
검진은 시와 유관기관 협력으로 진행된다. 부산시는 전략 수립과 총괄을 맡고 부산외국인주민지원센터·부산외국인근로자지원센터는 홍보·대상자 발굴·장소 제공으로 참여를 독려한다.
(사)한국한센복지협회·(사)대한결핵협회·(사)한국건강관리협회·(사)한국에이즈퇴치연맹 등 전문기관이 검진 서비스를 제공하며 구·군 보건소는 현장에서 예방 홍보와 인식 개선 교육을 병행한다.
첫 검진은 오는 29일 질병관리청 결핵정책과와 협력해 사상구 부산외국인주민지원센터에서 실시한다. 이후 6·9·11월 분기별 검진은 시 주관으로 부산외국인근로자지원센터 사업장과 연계해 근로 현장 맞춤형 서비스를 제공한다.
시는 지난 9일 제1차 찾아가는 외국인 감염병 예방 통합 검진 시범사업 협의회를 열고 사업 방향과 발전 방안을 논의했다. 협의회는 시 감염병관리과·인구정책담당관·구군 보건소·경남권질병대응센터·각 협회 부산 지부·지원센터 등으로 구성됐다.
박형준 시장은 "외국인 주민은 경제 동반자이자 지역사회 일원으로 이들의 건강 관리는 부산시민 전체 안전을 지키는 선제 조치"라며 "유관기관과 협력해 통합 검진 체계를 강화하고 감염 전파를 차단해 안전한 도시 부산을 만들겠다"고 말했다.
시는 올해 시범사업 결과를 바탕으로 내실 있는 감염병 예방 사업을 추진할 계획이다.
ndh4000@newspim.com