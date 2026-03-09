'나주방문의 해' 범시민 서포터즈 발대

유관기관·사회단체 200여명 참여…500만 관광도시 기반 다진다





[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 나주시가 '2026 나주방문의 해' 성공 추진을 위해 시민 참여를 확대하고 관광 수용 태세를 강화하기 위한 범시민 서포터즈 발대식을 연다.

나주시는 오는 10일 시청 대회의실에서 유관기관, 사회단체, 직능단체 등 200여 명이 참석한 가운데 범시민 서포터즈 발대식을 개최한다고 9일 밝혔다.

'2026 나주방문의 해 범시민 서포터즈 발대식 홍보물. [사진=나주시] 2026.03.09 ej7648@newspim.com

이번 서포터즈는 나주문화재단과 동신대학교를 비롯해 이통장협의회, 주민자치협의회, 자원봉사단체 등 지역 사회단체와 숙박·외식업협회, 상인회, 예술인단체 등 직능단체가 참여해 구성됐다.

시는 민관 협력 네트워크를 바탕으로 시민 참여형 홍보와 환대 문화 확산을 추진하고 지역 차원의 관광 환경 조성에 나설 계획이다. 서포터즈는 관광 수용 태세 개선, 홍보 릴레이 캠페인, 주요 행사 지원 및 관광 정보 공유 등 다양한 활동을 수행하게 된다.

발대식은 국민의례와 인사말에 이어 '2026 나주방문의 해' 추진 방향 소개, 서포터즈 역할 안내, 결의문 낭독, 기념 촬영 순으로 진행된다. 또한 '나주의 첫인상은 우리가 만든다'를 주제로 한 환대 마인드 교육을 통해 시민의 응대 역량을 높인다.

시는 이번 서포터즈를 부시장 단장 체계의 추진단과 연계해 핵심 협력 조직으로 운영할 방침이다. 추진단은 주요 사업과 홍보 캠페인 추진 상황을 공유하고, 기관·단체별 네트워크를 활용해 협업을 강화한다.

나주시 관계자는 "범시민 서포터즈 발대식을 계기로 시민 참여형 홍보와 지역 환대 문화 확산을 가속화하겠다"며 "체류형 관광으로의 전환을 통해 '500만 관광도시 나주' 실현 기반을 마련하겠다"고 말했다.

