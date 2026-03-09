KB국민은행, 청년 성장 지원 프로그램 'KB인재양성' 참가자 모집

최종 선발시 전문가 멘토링 및 특강·350만원 성장지원금 등 제공

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 청년 성장 지원 프로그램 'KB인재양성' 참가자를 모집한다고 9일 밝혔다.

'KB인재양성'은 청년들이 스스로 목표를 설정하고 이를 달성할 수 있도록 지원하는 프로그램이다. 이 프로그램은 2021년부터 현재까지 약 700여 명의 청년들을 지원해왔으며, 올해는 지방 거주 및 지방 소재 대학교에 재학중인 청년들의 선발 비중을 전년보다 확대해 수도권과 지방 간 교육 및 문화 격차 완화와 지역 균형 발전에 기여할 계획이다.

최종 선발된 참가자에게는 ▲전문가 멘토링 및 특강 ▲1인당 최대 350만원 성장지원금 ▲여름캠프 등을 통한 네트워킹 기회 ▲우수 참가자 특별 시상 등을 지원한다.

참가 신청은 오는 18일까지 KB인재양성 홈페이지에서 가능하다. 모집 대상은 만 17세부터 만 25세까지(2001년생~2008년생)의 전국 대학생 및 휴학생이며, 1차 서류 심사와 최종 면접을 통해 합격자를 선발한다.

KB국민은행 관계자는 "올해는 지방 거주 및 지방 소재 대학에 재학중인 청년들의 선발 비중을 확대한 만큼 전국의 많은 청년들이 관심을 갖고 지원하길 바란다"며 "앞으로도 무한한 가능성을 지닌 청년들이 자신의 역량과 잠재력을 마음껏 펼칠 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다"고 말했다.

