자유총연맹, 지방선거 앞두고 '정치중립' 선언

"정치편향 오명 씻어낼 것"

17일 결의대회 개최 예정

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 국내 최대의 보수 성향 단체인 한국자유총연맹이 6월 지방선거를 앞두고 '정치 중립'을 비롯한 쇄신 조치를 선언하고 나섰다.

자유총연맹은 9일 보도자료를 통해 "김상욱 총재 직무대리를 포함한 전 직원이 과거의 해묵은 논란이었던 '정치 편향성'과 '회계 불투명'이라는 오명을 완전히 씻어내고, 국민의 신뢰를 담보로 한 '쇄신 독립 선언'을 결의했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 한국자유총연맹이 6월 지방선거를 앞두고 '정치 중립'을 비롯한 쇄신 조치를 선언하고 나섰다. 사진은 서울 장충동 자유총연맹 본부 건물에 걸린 엠블럼. [사진=자유총연맹] 2026.03.09

이를 위해 연맹은 감사실을 재개설하고, 그 산하에 '정치중립 관리센터'를 신설하기로 했다.

이는 과거 정치적 중립 논란으로 인해 훼손된 연맹의 위상을 바로잡기 위한 강력한 조치로, 센터는 내부 직원의 정치 관여 활동을 실시간으로 감시하고 차단하는 '워치독(Watchdog)' 역할을 수행하게 된다는 게 연맹 관계자의 설명이다.

김 총재 직무대행은 "앞으로 연맹에 '성역'은 없다"면서 "정치적 중립이라는 금단의 선을 넘는 행위에 대해서는 그 지위 고하를 막론하고 단호히 대처하겠다"고 말했다.

연맹은 쇄신의 핵심은 감사의 '완전한 독립성'이란 판단에 따라 외부 전문가를 위원장으로 하는 '감사평가위원회'를 설치, 조직 운영 전반의 검증 권한을 외부에 맡기기로 했다.

이 위원회는 연맹이 추진하는 모든 사업이 '국민 정서'와 '정치적 중립'에 부합하는지 현미경 검증을 실시하게 된다.

이를 통해 불필요한 예산 낭비를 막고, 국민이 납득할 수 있는 공익 활동에만 집중하겠다는 게 연맹 측의 기대다.

연맹은 또한 '정치중립 관리센터'에 '국고보조금 횡령 제보 센터'를 두고, 이를 통해 단 1원의 예산 횡령도 용납하지 않는 '무관용 원칙'을 확립하기로 했다.

내부 고발 및 상시 모니터링 시스템을 강화하여 혈세가 투입되는 보조금 집행 과정을 '유리방'처럼 투명하게 공개함으로써 회계 부정의 소지를 뿌리 뽑을 계획이다.

김 직무대행은 "이번 쇄신은 단순히 조직을 개편하는 수준이 아니라, 연맹의 DNA를 바꾸는 불가역적인 변화의 시작"이라며 "과거의 오명을 벗고 오직 국민에게 봉사하는 순수 국민운동 단체 본연의 모습으로 돌아가겠다"고 강조했다.

한편 연맹은 오는 17일 오후 2시 서울 장충동 자유센터에서 순수한 국민운동 단체 본연의 모습으로 거듭나기 위한 '정치중립 결의대회'(가칭)를 개최할 예정이다.

