분당차병원, 성남시와 드림스타트 한부모가정 건강 동행 사업 협약

20명 선정해 무료 종합 건강 검진 등1 400만원 상당 지원

[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시 소재 분당차병원이 성남시와 한부모가정 부모 대상 무료 건강 검진 사업을 추진한다고 9일 밝혔다.

경기도 성남시 소재 분당차변원 전경.[사진=뉴스핌DB]

이날 오후 성남시청에서 신상진 성남시장과 윤상욱 분당차병원장이 '드림스타트 한부모가정 건강 동행 사업' 추진에 관한 업무협약을 한다.

협약에 따라 성남시는 드림스타트 사업 대상 377가구 가운데 한부모가정 부모 209명의 신청을 받아 기저질환자, 다문화, 다자녀, 40세 이상 등을 우선 선별해 20명을 건강 검진 대상자로 선정한다.

이에 분당차병원은 혼자 자녀를 양육하는 선정자들에게 1인당 최대 70만원 상당씩 총 1400만원의 종합 건강 검진을 후원한다.

이들은 오는 5월30일까지의 분당차병원에서 혈액검사와 흉부 엑스레이, 복부초음파, 위내시경 등 22~24개 항목의 검진을 무상으로 받을 수 있는데 경제적·시간적 여건 등으로 건강 검진을 받기 어려운 한부모가정 부모를 지원하기 위해 분당차병원 측의 사회공헌 사업 제안으로 성사됐다.

성남시 관계자는 "양육자의 건강은 아동 돌봄과 직결되는 중요한 요소"라면서 "민관이 협력해 저소득 한부모가정의 건강 검진에 관한 경제적 부담을 덜고, 건강한 아동의 성장 기반을 마련하는 의미 있는 사례가 될 것"이라고 말했다.

