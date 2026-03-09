윤건영 충북교육감 "'몰카' 무관용 엄정 대응…최고 수준 징계 할 것"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북교육감이 최근 발생한 도교육청 장학관의 불법 촬영 사건과 관련해 '무관용 원칙'을 천명하며 엄정 대응 방침을 밝혔다.
또 새 학년을 맞은 학교 현장이 안정적으로 출발할 수 있도록 현장 지원을 강화하겠다고 강조했다.
윤 교육감은 9일 오전 도 교육청 청사에서 열린 주간 정책회의에서 "불법 촬영은 교육 가족의 신뢰를 무너뜨린 중대한 범죄"라며 "수사 결과와 관계없이 교육청 차원에서 최고 수준의 징계를 내리겠다"고 밝혔다.
그는 "사건으로 충격과 불안을 겪고 있는 직원들에게 교육감으로서 깊은 책임을 느낀다"며 "모든 지원 수단을 동원해 피해자 보호와 회복을 돕겠다"고 말했다.
이어 "안전한 근무 환경을 만드는 데 최선을 다하고, 조직 시스템 또한 전면 점검하겠다"고 덧붙였다.
윤 교육감은 이어 새 학년을 맞은 학교 현장이 안정적으로 출발할 수 있도록 본청·교육지원청·직속기관이 학교의 든든한 조력자가 되어야 한다고 주문했다.
그는 "'나도 예술가', '눈높이 프로젝트', '소리뜻 한자 교육' 등 주요 정책이 학생 성장 중심의 교육과정 안에서 자연스럽게 실현되도록 세심히 지원하라"고 당부했다.
아울러 기 초학력 진단 검사와 관련해 "학생의 현재 학습 상태를 진단하는 것은 단순 평가가 아니라, 모든 학생에게 공정한 출발선을 보장하는 포용 교육의 출발점"이라며 "학습 격차가 벌어지지 않도록 개인 맞춤 지원을 확대하겠다"고 강조했다.
baek3413@newspim.com