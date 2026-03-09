최정호 익산시장 예비후보, 신흥수변힐링파크 조성 제안

수상레저·숙박·워터파크 단계적 확장 계획
[익산=뉴스핌] 고종승 기자 = 최정호 익산시장 예비후보는 9일 익산여지도 프로젝트 제10호 정책으로 '익산 신흥수변힐링파크 조성사업'을 제안했다.
최 예비후보는 시민 문화 향유 기회 확대와 문화관광 경쟁력 강화를 위해 신흥저수지 일대에 생활음악 복합도서관과 전용 축제장, 수상공연장을 갖춘 문화관광공원을 조성하겠다는 구상이다.
생활음악 복합도서관은 기존 도서관 기능에 음악과 악기 체험, 소리 기반 문화교육 기능을 결합한 공간으로 시민 누구나 독서와 음악을 함께 즐기고 배우며 창작할 수 있도록 설계된다.
이곳에는 도서 대출 코너와 음악 전문서적 공간, 독서와 음악 체험을 결합한 융합 학습공간, 악기 전시·체험·대여 공간 등이 마련된다. 또한 소규모 녹음 스튜디오와 음악강좌실, 국악실, 연습실, 동아리실, 강당 등도 조성될 예정이다.
이와 함께 천만송이 국화축제와 서동축제 등 지역 대표 축제를 안정적으로 운영할 수 있도록 전용 축제장과 수상공연장을 조성하겠다는 계획이다.
자연경관과 조화를 이루는 축제 광장은 평상시 시민 휴식 공간으로 활용하고, 축제 기간에는 대규모 행사와 전시·체험이 가능한 축제장으로 운영한다는 구상이다.
최 예비후보는 축제 이후 전시물과 시설물을 철거하지 않고 공원의 일상 경관과 생활문화 콘텐츠로 활용해 예산 효율성과 시민 체감도를 높이겠다고 설명했다.
또 광역상수도 전환에 따른 상수원보호구역 해제에 맞춰 대중음악·국악·클래식·뮤지컬 등을 공연할 수 있는 수상공연장 조성을 제안했다.
아울러 버스킹 공간과 야외 소리체험 공간, 자연친화적 조경과 야간 경관을 갖춘 야외 문화·독서공간도 함께 조성할 계획이다.
이와 함께 민간자본 유치를 통해 수상레저·생태교육존, 숙박존(유스호스텔·글램핑), 워터파크존 등을 단계적으로 조성해 체류형 문화관광지로 발전시키겠다는 구상도 밝혔다.
최 예비후보는 "신흥수변힐링파크가 시민 생활문화 활성화와 지역 관광산업 발전, 지역 상권 활성화에 기여할 것"이라며 "사계절 축제가 이어지고 역사와 문화가 살아 숨 쉬는 도시 익산을 만들기 위한 정책을 지속 제안하겠다"고 말했다.
