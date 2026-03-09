드리미, AI 로봇청소기 'X60' 출시..."바닥 오염까지 스스로 판단"

최대 3만5000Pa 흡입력…문턱 8.8cm 극복
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 드리미 테크놀로지가 차세대 프리미엄 로봇청소기 'X60' 시리즈를 국내 출시했다. 바닥 오염 상태를 스스로 판단하는 인공지능(AI) 기반 자율 청소 시스템을 앞세운 플래그십 모델이다.
드리미 테크놀로지는 로봇청소기 'X60 울트라'와 'X60 마스터'를 국내 시장에 출시했다고 9일 밝혔다. 두 제품은 AI가 오염 상태를 인식하고 상황에 맞는 청소 방식을 선택하는 자율형 청소 시스템을 적용한 것이 특징이다.
적외선 감지 보조 라이트와 AI 블루 라이트 광학 스캔을 적용했다. 투명 액체나 연한 색 얼룩 등 육안으로 식별하기 어려운 오염도 감지한다. 오염 유형에 따라 흡입과 물걸레 모드를 자동 전환해 오염 확산을 줄인다.
청소 성능도 강화했다. 최대 3만5000Pa 흡입력을 지원한다. 엉킴 방지 브러시를 탑재해 카펫과 바닥 틈새 먼지 제거 성능을 높였다.
물걸레 청소 기능도 강화했다. 듀얼 회전 물걸레와 드림글라이드(DreameGlide) 물걸레 시스템으로 마른 얼룩과 기름때 제거력을 높였다. 물걸레 패드 온도를 40℃ 이상 유지하는 보온 물걸레 기술도 탑재했다.
AI 내비게이션 시스템도 적용됐다. 120도 광각 듀얼 카메라와 정밀 센서가 장애물을 인식하고 회피한다. 공간 구조에 맞춰 실시간으로 이동 경로를 조정한다. 최대 8.8cm 문턱도 넘는다.
본체 높이는 7.95cm다. 소파나 침대 아래 등 낮은 공간 진입이 가능하다. 100℃ 고온 물걸레 자동 세척을 지원한다. 자동 먼지 비움과 물걸레 자동 건조 기능도 제공한다.
X60 마스터는 직배수 전용 스테이션을 적용했다. 자동 급수와 배수 기능을 지원한다. 물 관리 편의성을 높인 모델이다. 24.9cm 컴팩트 스테이션과 전면 밀폐형 구조를 적용해 공간 활용성과 인테리어 조화를 고려했다.
가격은 X60 울트라 129만원, X60 마스터 139만원이다. 주요 백화점 매장에서 체험할 수 있다. 9일 네이버 핫IT슈 라이브에서 온라인 공식 판매를 시작한다.
드리미 관계자는 "이번 모델 역시 글로벌 인증기관 UL 솔루션즈의 사물인터넷(IoT) 보안 평가에서 최고 등급 '다이아몬드' 인증을 획득하며 보안 경쟁력까지 강화했다"고 말했다.
syu@newspim.com