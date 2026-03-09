인천시, 소상공인 폐업·재취업·재창업 지원 규모 확대

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시는 소상공인이 경영 여건 악화로 폐업을 하거나 재취업· 재창업을 돕는 '폐업 및 새출발 지원' 규모를 확대한다고 9일 밝혔다.
시는 폐업한 관내 소상공인의 점포 철거 및 원상복구 비용을 50% 늘리고 재창업 등에 드는 바우처 규모를 확대한다.
시는 올해들어 폐업한 소상공인들의 점포 철거지원금을 기존 400만원에서 최대 600만원으로 올리고 재취업이나 재창업을 준비하는 소상공인을 대상으로 교육훈련비 또는 건강검진 비용을 최대 50만원까지 지원한다.
철거지원금과 새출발바우처는 폐업을 완료한 소상공인이 신청할 수 있으며 접수는 3월 9일부터 예산 소진 시까지 진행된다.
인천시 관계자는 "소상공인들이 폐업에 따른 경제적 부담을 덜고 재취업이나 재창업 할 때 도움이 되도록 바우처 지원 등을 늘려가고 있다"고 말했다.
신청·접수는 3월 9일부터 가능하며, 신청과 관련하여 자세한 사항은 인천소상공인종합지원포털(https://www.icsp.or.kr)과 인천소상공인종합지원센터 누리집(https://www.insupport.or.kr)을 통해 확인할 수 있다.
