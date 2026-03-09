교육부, 광역·시도 행정통합 대비 '교육행정체제통합지원단' 신설

행정체제 통합 따른 교육현장 혼란 최소화

지원 방안·특례·제도 정비 전담 조직 가동

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부는 광역·시도 간 교육 행정체제 통합을 체계적으로 추진하고 교육계와의 소통을 강화하기 위해 '교육행정체제통합지원단'을 신설했다고 9일 밝혔다.

지원단은 향후 추진될 광역 시도 간 행정체제 통합이 교육현장과 교육행정 전반에 안정적으로 안착하도록 교육 행정체제 통합지원의 방안 수립, 통합 지역에 대한 교육 지원 특례 검토·추진, 각종 제도 정비 등을 전담한다.

교육부 전경. [사진=교육부]

특히 지원단은 통합 추진 과정에서 교육계와의 소통을 강화해 교육 현장의 혼란을 해소하고 통합 지역의 교육자치를 활성화하는 방안을 모색할 예정이다.

이를 위해 시도교육청 등과의 정례적인 소통 통로를 구축하고 현장 의견을 정책에 반영할 수 있도록 노력한다.

지원단은 교육부 기획조정실장을 단장으로 해 산하에 부단장과 기획총괄팀·통합지원팀의 2개 팀을 둔다.

기획총괄팀은 통합 관련 방안 수립 및 지원 특례 검토·추진, 교육계 소통 및 대국민 의견 수렴, 관계기관 협업·조정 등의 총괄 역할을 수행한다.

통합지원팀은 통합 지역의 조직·재정·인사제도 정비 지원, 시스템 통합 방안 수립 등을 전담한다.

한편 각 시도교육청에서도 행정체제 통합이 원활하게 추진되어 지역교육 발전의 계기가 될 수 있도록 실무추진단을 구성·운영할 예정이다.



최교진 교육부 장관은 "광역 시도 간 행정체제 통합은 교육현장과 교육행정에 중대한 변화를 불러올 수 있는 사안으로 이에 대한 교육부의 선제적이고 체계적인 대응이 필요하다"며 "지원단을 중심으로 관계부처, 시도교육청, 교육계와 긴밀히 협력해 교육 행정체제 통합이 원활히 추진되도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

