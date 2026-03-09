단양구경시장, K-관광마켓 2기에 재선정

지역 특산물, 체험 프로그램으로 관광 코스 자리매김
[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양구경시장이 다시 한번 대한민국을 대표하는 관광시장으로 이름을 올렸다.
9일 단양구에 따르면 단양군의 대표 전통시장인 단양구경시장이 문화체육관광부와 한국관광공사가 추진하는 'K-관광마켓 2기'에 최종 선정됐다.
특히 단양구경시장은 전국 군(郡) 단위 지자체 가운데 유일하게 1기에 이어 2기에도 연속 선정되며 관광형 전통시장으로서의 경쟁력과 성장 가능성을 다시 한번 인정받았다.
이번 'K-관광마켓 2기'에는 서울 경동시장과 망원시장, 부산 해운대시장, 대구 서문시장 등 대도시를 대표하는 전통시장들이 함께 포함된 가운데, 단양구경시장도 이름을 올리며 전국적인 경쟁력을 입증했다.
K-관광마켓 사업은 지역 전통시장을 관광 콘텐츠와 결합해 국내외 관광객이 찾는 관광 명소로 육성하기 위해 추진되는 사업이다.
선정된 시장은 시장 특색을 살린 먹거리와 체험 콘텐츠 발굴, 인근 관광지와 연계한 프로그램 개발, 국내외 홍보·마케팅 등 다양한 지원을 받게 된다.
단양구경시장은 단양팔경 등 지역의 수려한 관광 자원과 연계된 대표적인 관광형 전통시장으로 평가받고 있다.
특히 지역 특산물인 단양 마늘과 흑마늘을 활용한 차별화된 먹거리와 다양한 체험 프로그램은 관광객들 사이에서 입소문을 타며 단양 여행 시 반드시 들러야 하는 '필수 코스'로 자리 잡았다.
군 관계자는 "단양구경시장이 전국 군 단위 지자체 가운데 유일하게 K-관광마켓에 연속 선정된 것은 시장 상인들과 지역 주민들이 함께 만들어 낸 성과"라며 "앞으로도 단양구경시장이 대한민국을 대표하는 관광형 전통시장으로 자리 잡을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
한편, 군은 단양구경시장을 중심으로 전통시장과 관광산업의 연계를 더욱 강화하고, 지역 특산품 브랜드화와 관광 콘텐츠 개발을 확대해 국내외 관광객이 다시 찾고 싶은 시장으로 육성해 나갈 계획이다.
