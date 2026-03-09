李대통령 지지율, 한 주 만에 58.2%로 반등…중동 위기 관리가 지지율 견인

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 1주 만에 반등하면서 58.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 9일 나왔다.
리얼미터가 이날 공개한 이 대통령의 3월 1주차 국정수행 평가 결과를 보면 긍정평가는 58.2%로 지난 조사보다 1.1%포인트(p) 올랐다.
부정 평가는 37.1%로 1.1%p 하락했고, '잘 모름' 응답 비율은 4.7%로 집계됐다.
리얼미터는 중동 상황 속 이 대통령의 위기관리 능력이 긍정적인 평가를 견인한 것으로 분석했다.
리얼미터는 "미국과 이스라엘의 이란 공습으로 환율이 1500원을 돌파하고, 코스피 폭락 위기가 닥쳤으나 이 대통령이 100조 원 주식시장 안정 프로그램을 집행할 것을 지시하고, 유가 최고가격 지정을 검토하도록 하는 등 민생 중심 대응이 긍정적으로 평가받아 지지율이 상승한 것으로 풀이된다"고 했다.
정당 지지도에서는 더불어민주당이 48.1%, 국민의힘이 32.4%를 기록했다. 민주당은 1.0%p 올랐고, 국민의힘은 1.4%p 내렸다.
이어 조국혁신당 2.8%, 개혁신당 2.6%, 진보당 1.3%로 각각 집계됐다. 무당층은 10.4%였다.
대통령 국정수행 평가는 에너지경제신문 의뢰로 지난 3∼6일 전국 18살 이상 2004명을 대상으로 조사했으며, 정당 지지도는 지난 5∼6일 전국 18세 이상 1001명을 대상으로 진행됐다.
두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌으며, 대통령 국정수행 평가의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.2%p, 응답률은 4.7%였다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 4.0%였다.
자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
the13ook@newspim.com