한국콘텐츠진흥원, 제4대 상임감사에 한승훈

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 한승훈 제4대 상임감사가 공식 취임했다고 9일 밝혔다. 신임 감사는 정보기술(IT)과 콘텐츠 산업 분야의 민간 전문성과 공공기관 경영 경험을 두루 갖춘 인물로, 콘텐츠 산업 발전과 기관 경영 투명성 강화에 기여할 것으로 기대된다.
한승훈 신임 상임감사는 성균관대학교 경영학과를 졸업하고, 1998년 현대백화점에 입사한 뒤 초기 벤처기업 네오위즈로 이직해 성장을 함께 이끌었다. 당시 40명에 불과하던 조직이 1500여 명 규모의 대기업군으로 발전하는 과정에서 사업기획, 홍보, 투자관리 등 다양한 분야를 두루 경험하며 'IT·콘텐츠 산업 분야의 스페셜리스트'로 자리매김했다.
2012년에는 성남시 공보관 대변인으로 임용되며 공직에 입문했다. 이후 약 4년간 성남산업진흥원 기획경영본부장을 역임하면서 판교테크노밸리 콘텐츠 산업 분야에 대규모 펀드 투자를 유치하는 성과를 거뒀다. 특히 지방자치단체 최초로 한국과학기술원(KAIST) 성남창업센터 '정글온'을 신설하고, 미국 실리콘밸리 스탠퍼드대학교와의 창업지원 사업 교류를 성사시키는 등 혁신적인 성과를 남겼다.
한승훈 상임감사는 "이제 K-콘텐츠는 국가 경쟁력을 좌우하는 핵심 산업"이라고 강조하며, 현장의 목소리를 경청하고 아이디어에 기반한 창의 사업의 중요성을 역설했다. 동시에 업무에 임하는 자세에 대해서는 "국민의 공복으로서 청렴, 신속, 명확해야 한다"고 밝혔다.
또한 감사 업무와 관련해 지원 중심의 예방적 감사를 우선 추진하되, 원칙에 반하는 행위에 대해서는 명확한 감사 기준을 적용해 기관의 신뢰성과 책임성을 높이겠다고 전했다.
