국힘 광역단체장 공천 신청 8일 마감...TK권 누가 접수했나

'TK통합특별법' 국회 처리 여부 따라 국힘 TK권 경선판도 재편될 듯

TK권 기초단체장 116명 공천 신청...대구권 36명·경북권 80명

[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 김용락 기자 = '6.3 지방선거'가 88일 앞으로 다가왔다.

여당인 민주당은 "6.3 지방선거를 '내란 심판'으로 규정하고 지선 승리로 내란을 청산하겠다"며 오는 4월 20일까지 공천을 마무리한다는 계획으로 지선 채비에 속도를 내고 있다.

보수 이념 갈등이 표출되면서 극심한 내홍을 겪고 있는 국민의힘은 8일 오후 6시를 기해 광역지자체 출마 후보자 공천 신청을 마감했으나 이른바 '보수 텃밭'인 TK권을 제외하고 서울을 포함한 수도권은 신청자가 저조해 경선 흥행에 적신호가 켜진 모양새다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 이정현 국민의힘 중앙당 공직후보자추천관리위원장을 비롯한 위원들이 23일 오후 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 제9회 지방선거 중앙당 공천관리위원 서약식에서 서약서에 서명하고 있다. 2026.02.23 pangbin@newspim.com2026.03.08 nulcheon@newspim.com

'6.3 지방선거' 타임테이블에 따라 '지방 권력'을 차지하기 위한 여야의 행보에 속도가 붙고 있는 가운데 보수 성향이 강한 영남권의 선거 판세에 관심이 집중되고 있다.

이 중에서도 '보수 안방'이라고 불리는 TK권에서 'TK 행정통합'을 둘러싸고 파열음이 강하게 터져 나오면서 국민의힘 공천 후보 향방에 관심이 고조되고 있다.

특히 현재 국회 법사위에 계류 중인 'TK통합특별법'의 처리 여부에 따라 첫 통합특별시장을 선출해야 하는 등 지방선거 판이 근본적으로 재편될 것으로 보여 이의 향방에 눈길이 쏠리고 있다.

국민의힘의 광역지자체장(대구시장, 경북도지사) 공천 후보 접수 마감일인 8일, TK권에서는 모두 15명이 신청한 것으로 파악됐다.

시장이 공석인 대구광역시장은 국민의힘 현역 국회의원 등 중량급 주자들이 대거 출마를 선언하면서 경선 판도에 관심이 집중되고 있다.

8일 공천 접수 마감 결과 주호영(대구 수성구갑), 윤재옥(대구 달서구을), 추경호(대구 달성), 유영하(대구 달서구갑), 최은석(대구 동구군위갑)(다선 순) 등 5명의 현역 국회의원과 홍석준 전 의원, 이재만 전 대구 동구청장, 이진숙 전 방송통신위원장, 김한구 전 현대차 노조 대의원 등 4명을 포함해 모두 9명이 신청한 것으로 전해졌다.

경북도지사 선거에는 '3선 도지사'에 도전하는 이철우 경북도지사와 현역 국회의원인 임이자 의원(상주, 문경), 김재원 국민의힘 최고위원, 이강덕 전 포항시장, 최경환 전 경제부총리, 백승주 전 전쟁기념사업회장 등 6명이 공천을 신청했다.

자천타천으로 출마설이 나돌던 송언석 국힘 원내대표는 신청하지 않은 것으로 전해졌다.

앞서 국민의힘 공천관리위원회는 현직 시도지사가 출마하는 지역의 경우 현역 단체장을 제외한 후보들끼리 경선을 치른 뒤, 최종 승자가 현역과 1대 1 맞대결 결선을 치르는 분리 경선을 도입한다고 밝혔다. 이른바 프로야구 KBO리그 결승전인 '한국시리즈' 방식이다.

◆ 국힘 대구권 구청장·군수 선거 31명 공천 신청... '중앙당 공관위 관할' 달서구청장엔 5명 신청

국힘 대구권과 경북권 기초지자체장 공천 신청 접수도 이날 마감됐다.

대구권 구청장에는 27명이, 달성군과 군위군의 2곳 군(郡) 단위에는 4명 등 모두 31명이 신청한 것으로 나타났다.

대구광역시 달서구청장에는 5명이 신청한 것으로 전해졌으며, 해당 지역은 국힘 중앙당 공천관리위원회가 직접 관할한다.

국민의힘 공천관리위원회는 온라인 공천 시스템 신청 접수자가 몰리면서 접수를 완료하지 못한 지원자가 있다며 공천 신청 마감 시간을 기존 오후 6시에서 밤 10시까지 연장했다. 이에 따라 최종 공천 신청 규모 등은 이날 밤늦게 확정될 전망이다.

<대구광역시 기초단체장 공천 신청자 명단(오후 8시 가준)>

▲ 중구청장 (2명)

△류규하(현 중구청장) △정장수(전 대구시 경제부시장)

▲ 동구청장 (8명)

△권기일(현 국민의힘 대구시당 부위원장) △배기철(전 동구청장) △서호영(전 시의원) △우성진(현 세부상사 대표) △이재혁(현 국민의힘 대구시당 부위원장) △정해용(전 대구시 경제부시장) △차수환(현 국민의힘 대구시당 부위원장) △비공개 1명

▲ 서구청장 (3명)

△권오상(전 서구 부구청장) △김대현(전 시의회 부의장) △송영헌(전 서구청 도시건설국장)

▲ 남구청장 (1명)

△조재구(현 남구청장)

▲ 북구청장 (8명)

△김규학(전 시의원) △김지만(현 시의원) △김진상(전 대구시 자치행정국장) △박갑상(전 시의회 건설교통위원) △이근수(전 북구 부구청장) △이동욱(현 시의원) △이상길(전 대구시 행정부시장) △하병문(현 시의원)

▲ 수성구청장 (5명)

△김대권(현 수성구청장) △김대현(현 국민의힘 중앙연수원 부위원장) △이진훈(전 수성구청장) △전경원(현 시의회 국민의힘 원내대표) △황시혁(현 국민의힘 대구시당 부위원장)

▲ 달서구청장 (5명)

△권근상(전 행정안전부 국장) △김용판(전 국회의원) △김형일(전 달서구 부구청장) △손인호(손건축사사무소 대표 건축사) △조홍철(국민의힘 대구시당 부위원장)

▲ 달성군수 (1명)

△최재훈(현 달성군수)

▲ 군위군수 (3명)

△김영만(전 군위군수) △김진열(현 군위군수) △신태환(전 한전산업개발 부사장)

◆ 국힘 경북권 21개 시·군 기초단체장 공천 신청 69명...'중앙당 공관위 관할' 포항시, 11명

국민의힘 경북도당 공천관리위원회에 따르면 이날 오후 8시 기준 경북 21개 시·군 기초단체장 공천 신청자는 총 69명으로 집계됐다.

경북도 포항시장 선거에는 11명이 공천신청을 한 것으로 나타났으며 해당 지역은 국힘 중앙당 공천관리위원회가 직접 관할한다.

<경북도 기초단체장 공천 신청자 명단(오후 8시 기준)>

▲ 경산시장 (1명)

△조현일(경산시장)

▲ 경주시장 (5명)

△박병훈(국민의힘 중앙위원회 상임고문) △여준기(경주시체육회 회장) △이창화(전 국가정보원 담당관) △정병두(전 농업협동조합중앙회 회장후보자) △주낙영(경주시장)

▲ 고령군수 (1명)

△이남철(고령군수)

▲ 구미시장 (2명)

△김장호(구미시장) △임명배(전 기술보증기금 상임감사)

▲ 김천시장 (2명)

△나영민(김천시의회 의장) △배낙호(김천시장)

▲ 문경시장 (3명)

△김학홍(전 경상북도 행정부지사) △신현국(문경시장) △엄원식(전 문경시 가은읍장)

▲ 봉화군수 (5명)

△김동룡(전 봉화군 부군수) △박만우(봉화농업협동조합 조합장) △박현국(봉화군수) △최기영(국민의힘 경북도당 부위원장) △홍성구(전 김천시장 권한대행)

▲ 상주시장 (5명)

△강영석(상주시장) △남영숙(전 경북도의회 농수산위원장) △안경숙(상주시의회 의장) △안재민(전 국회의원 임이자 보좌관) △황천모(전 상주시장)

▲ 성주군수 (5명)

△이병환(성주군수) △이상길(청도공영사업공사 비상임이사) △전화식(전 성주군 부군수) △정영길(경북도의회 의원) △최성곤(계명대학교 명예교수)

▲ 안동시장 (4명)

△권광택(전 경북도의회 행정보건복지위원장) △권기창(안동시장) △권백신(전 국토교통부장관 정책보좌관) △김의승(서울특별시 시정고문)

▲ 영덕군수 (5명)

△강운원(전 양천구의회 의장) △김광열(영덕군수) △박병일(전 언론인) △이희진(전 영덕군수) △조주홍(전 경북도의회 의원)

▲ 영양군수 (4명)

△권영택(전 영양군수) △김병곤(전 경상북도 문화관광체육국장) △김석현(전 영양군의회 의장) △오도창(영양군수)

▲ 영주시장 (5명)

△박성만(경북도의회 의장) △송명달(전 해양수산부 차관) △유정근(전 영주시장 권한대행) △최영섭(영주발전연구소장) △황병직(전 경북도의회 문화환경위원장)

▲ 영천시장 (2명)

△김병삼(전 영천시 부시장) △김섭(전 영천시 고문변호사)

▲ 예천군수 (3명)

△김학동(예천군수) △도기욱(전 경북도의회 부의장) △안병윤(전 부산광역시 행정부시장)

▲ 울릉군수 (2명)

△김병수(전 울릉군수) △남진복(경북도의회 국민의힘 원내대표)

▲ 울진군수 (2명)

△손병복(울진군수) △전찬걸(전 울진군수)

▲ 의성군수 (6명)

△강성주(전 행정안전부·과학기술정보통신부 공무원) △이영훈(전 대통령실 외교안보수석실 행정관) △이충원(경북도의회 의원) △장근호(전 의성경찰서장) △최유철(전 의성군의회 의장) △최익봉(주식회사 할라산 대표)

▲ 청도군수 (2명)

△김하수(청도군수) △이선희(경북도의회 기획경제위원장)

▲ 청송군수 (3명)

△우병윤(전 경상북도 경제부지사) △윤경희(청송군수) △윤종도(국민의힘 청송군 당협부위원장)

▲ 칠곡군수 (2명)

△김재욱(칠곡군수) △한승환(전 경상북도 인재개발원장)

▲ 포항시장 (11명)

△공원식(전 경상북도 정무부지사) △김병욱(전 국회의원) △김순견(전 경상북도 경제부지사) △김일만(포항시의회의장) △모성은(포항지진범시민대책본부 의장) △문충운(국민의힘 반도체AI특위 부위원장) △박대기(국민의힘 미디어특위 부위원장) △박승호(전 포항시장) △박용선(전 경상북도의회 부의장) △이칠구(전 포항시의회의장) △비공개 1명

