전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.09 (월)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

[LPGA] 오직 정신력으로 이뤄낸 우승... 이미향 "부상으로 풀스윙도 못 해"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

어깨 통증 속에 8년 8개월 만에 통산 3번째 우승
"지난 몇 년 동안 힘들었어···주변 사람들과 함께 만든 결과"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 오랜 기다림 끝에 찾아온 우승이다. 무려 8년 8개월 동안 흘린 땀과 노력은 결국 값진 결실로 이어졌다.

이미향은 8일 중국 하이난에 위치한 지안 레이크 블루베이 골프클럽(파72)에서 열린 블루베이 LPGA 최종 4라운드에서 1오버파를 기록했다. 앞선 라운드에서 기록한 타수를 지켜낸 그는 최종 합계 11언더파 277타로 대회를 마쳤고, 중국의 장웨이웨이(10언더파 278타)를 한 타 차로 따돌리며 정상에 올랐다.

[서울=뉴스핌] 이미향이 LPGA 투어 블루레이에서 우승한 후 트로피를 들고 있다. [사진 = LPGA] 2026.03.08 wcn05002@newspim.com

이번 우승은 이미향에게 더욱 특별했다. 2017년 7월 스코틀랜드 오픈 이후 무려 8년 8개월 만에 거둔 LPGA 투어 우승이었기 때문이다. 통산 세 번째 우승이기도 했다.

특히 완전한 몸 상태가 아닌 상황에서 만들어낸 결과라는 점에서 의미가 더 컸다. 이미향은 지난해 가을부터 이어진 어깨 부상으로 시즌 준비에 어려움을 겪었다. 부상 여파는 올해 초반까지 이어졌고, 정상적인 훈련조차 쉽지 않은 상황이었다.

이미향은 지난달 열린 혼다 LPGA 타일랜드에서 공동 24위, 이어 열린 HSBC 위민스 월드 챔피언십에서는 공동 58위에 머무르며 다소 아쉬운 성적을 남겼다. 이번 대회 역시 완전히 회복되지 않은 어깨 통증을 안고 출전했다.

경기 후 기자회견에서 이미향은 여전히 믿기지 않는다는 반응을 보였다. 그는 "지금도 손이 조금 떨린다"라며 우승의 여운을 전했다. 이어 "현재는 풀스윙을 전혀 할 수 없는 상태다. 2월 1일이 돼서야 다시 골프채를 잡았고, 실제로 연습한 기간도 한 달 정도밖에 되지 않는다"라고 털어놨다.

[서울=뉴스핌] 이미향이 LPGA 투어 블루레이에서 우승한 후 트로피에 입맞춤을 하고 있다. [사진 = LPGA] 2026.03.08 wcn05002@newspim.com

겨울 동안 훈련을 거의 하지 못했던 상황에서도 이미향은 대회 출전을 선택했다. 그는 "지난 겨울에는 연습을 거의 하지 못했지만 의사가 경기에 나가도 괜찮다고 해서 출전했다"라며 "내일 다시 병원을 찾을 예정인데, 그래서인지 이번 우승이 더 믿기지 않는다"라고 말했다.

이어 "골프는 정신적인 부분이 큰 스포츠라고 생각한다"라며 이번 우승이 단순히 기술적인 요소만이 아니라 정신력에서도 나온 결과라고 강조했다.

최종 라운드 역시 쉽지 않았다. 이미향은 경기 중반까지 장웨이웨이와 치열한 선두 경쟁을 펼치며 엎치락뒤치락하는 흐름을 이어갔다.

결국 승부는 마지막 홀에서 갈렸다. 18번 홀(파5)에서 이미향은 세 번째 샷을 남긴 상황에서 웨지 샷을 선택했고, 이 공이 핀 가까이에 떨어지면서 결정적인 버디 기회를 만들었다.

이미향은 당시 상황을 떠올리며 "58도 웨지를 사용했고 핀까지 약 75야드(약 68m)가 남아 있었다"라며 "캐디와 상의해 65야드(약 59.4m) 지점에 떨어뜨리려고 했는데 운이 좋았다"라고 설명했다. 이어 "샷을 보고 나서 '정말 미쳤다'는 말을 계속할 정도로 믿기 어려운 장면이었다"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이미향이 LPGA 투어 블루베이에서 극적으로 우승을 차지했다. [사진 = LPGA] 2026.03.08 wcn05002@newspim.com

마지막 퍼트까지 성공시키며 우승을 확정지은 뒤에도 긴장은 쉽게 가라앉지 않았다. 이미향은 "막판에도 긴장을 많이 했지만 퍼트가 잘 떨어져 줬다"라며 "내가 할 수 있는 모든 것을 하려고 노력했고, 캐디 역시 계속 버디를 할 수 있다고 격려해 줬다"라고 밝혔다. "마지막 홀에서도 운이 따랐던 것 같다. 아직도 믿어지지 않고 손이 떨린다"라며 눈시울을 붉히기도 했다.

우승 인터뷰의 마지막에서 이미향은 그동안 자신을 응원해 준 사람들에게 감사의 마음을 전했다. 그는 "지난 몇 년 동안 힘든 시간을 보냈다"라며 "아버지와 캐디, 코치님, 친구들 그리고 가족들에게 정말 감사하다"라고 말했다.

이어 "투어에서 함께 뛰는 동료들도 항상 긍정적인 말을 해주며 응원해 줬다"라며 "이번 우승은 나 혼자 이룬 것이 아니라 주변 사람들이 함께 만들어 준 결과"라고 덧붙였다.

wcn05002@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
풀충전 9분...비야디 2세대 배터리 [베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 글로벌 전기차 1위 업체인 비야디(比亞迪, BYD)가 2세대 블레이드 배터리를 발표했다. 비야디는 5일 저녁 기술발표회를 개최했다고 중국 제일재경신문이 6일 전했다. 기술발표회에는 왕촨푸(王傳福) 비야디 회장이 직접 참석했다. 왕촨푸 회장은 "현재 전기차는 충전 속도가 느리고 주행 거리가 충분히 길지 않다는 문제점을 지니고 있다"며 "이를 해결하고 신에너지 자동차로 내연기관 자동차를 대체하는 것이 국가의 에너지 안보를 위한 필수 과제"라고 설명했다. 비야디는 이 자리에서 2세대 블레이드 배터리를 발표했다. 블레이드 배터리는 비야디가 개발한 차량용 배터리로 2020년에 처음 발표했다. 배터리 셀을 칼날(블레이드)처럼 얇고 길게 만들어 부피 활용도를 높인 점이 특징이다. 이를 통해 동일한 공간에 더욱 많은 배터리 셀을 장착할 수 있게 됐다. 길고 얇게 만들기 위해 블레이드 배터리는 LFP(리튬인산철) 배터리를 기반으로 한다. 2세대 블레이드 배터리는 배터리 내부 저항 감소, 전극 구조 개선, 고전압 플랫폼 개선 등을 이뤄냈다. 이를 통해 충전 속도가 대폭 개선됐다. 2세대 블레이드 배터리는 충전량 10%에서 70%로 충전하는 데 5분이 소요된다. 10%에서 97%로 충전하는 데 9분이 걸린다. 현장 실측에서 비야디의 전기차 하이바오(海豹) 07이 10%에서 97%로 충전되는 데 8분 44초가 걸렸다. 왕촨푸 회장은 "97% 충전을 기준으로 삼은 것은 주행 중 제동 시 전기가 생성되는 것을 감안해 여유 전력을 둔 것"이라고 설명했다. 97% 충전은 사실상 풀 충전에 해당하는 셈이다. 또한 2세대 블레이드 배터리는 영하 20도의 환경에서 20%에서 97% 충전까지 12분이 소요된다. 비야디는 2세대 블레이드 배터리를 10가지 차량 모델에 적용해 출시한다는 방침이다. 10가지 차량 중 한 가지인 순수 전기차 텅스(騰勢) Z9GT의 주행 거리는 1036km다. Z9GT는 대형 세단으로 대용량 배터리가 장착됐다. 기술발표회에서 비야디는 단일 충전기로 최대 1500KW의 충전 출력을 낼 수 있는 새로운 충전기를 발표했다. 충전기에는 두 대의 차량이 동시에 충전할 수 있다. 비야디는 해당 충전기를 바탕으로 전국적으로 충전소를 대량으로 건설한다는 방침이다. 올해 말까지 2만 개의 충전소를 완공할 예정이다. 한편 비야디는 지난해 460만 대의 차량을 판매했다. 이는 전년 대비 7.7% 증가한 수치다. 이중 순수 전기차는 225만 대였다. 이로써 비야디는 지난해 164만 대를 판매한 테슬라를 제치고 글로벌 전기차 판매 대수 1위 업체에 등극했다. 비야디가 5일 저녁 기술발표회를 진행했다. [사진=비야디] ys1744@newspim.com 2026-03-06 09:42
사진
배우 이재룡, 강남서 사고 뒤 도주 [서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 서울 강남에서 교통사고를 낸 뒤 현장을 떠난 배우 이재룡이 경찰 조사에서 음주운전이 아니었다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 8일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 도로교통법 위반(사고 후 미조치) 혐의로 이씨를 조사하고 있다. 이씨는 지난 6일 오후 11시께 서울 강남구 청담역 인근 도로에서 차량을 운전하던 중 중앙분리대를 들이받은 뒤 별다른 조치를 취하지 않고 현장을 떠난 혐의를 받는다. 이재룡. [사진=CJ E&M] 사고 이후 이씨는 차량을 자택에 주차한 뒤 지인의 집으로 이동했다가 경찰에 의해 발견된 것으로 전해졌다. 경찰이 실시한 음주 측정 결과 이씨의 혈중알코올농도는 면허 정지에 해당하는 수준으로 나타났다. 다만 약물 간이 검사에서는 음성 반응이 나온 것으로 알려졌다. 이씨는 경찰 조사에서 "운전 당시 음주 상태가 아니었다"는 취지로 주장한 것으로 전해졌다. 경찰은 차량 블랙박스 영상 등을 토대로 사고 당시 상황과 음주 여부 등을 확인하고 있다. 한편 이씨는 과거에도 음주와 관련한 논란에 휩싸인 바 있다. 2003년 강남에서 음주운전 사고를 낸 뒤 음주 측정을 거부해 면허가 취소됐고, 2019년에는 술에 취한 상태에서 강남의 한 볼링장 입간판을 파손해 재물손괴 혐의로 검찰에서 기소유예 처분을 받았다. rkgml925@newspim.com 2026-03-08 15:03

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동