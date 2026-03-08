경북동해안·북동산지 9일 오후부터 비·눈....내륙 중심 서리

큰 기온차 '건강 유의'....동해안 높은 너울 '해안 안전사고 주의'

[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 동해안과 북동산지 일부지역을 중심으로 9일 오후 비나 눈이 내리겠다.

또 대구·경북 대부분 지역은 아침기온이 영하권을 보이며 꽃샘추위가 이어지겠다. 특히 낮과 밤의 기온차가 크므로 건강관리에 유의해야 한다.

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 새해 농사 준비로 분주한 울진. 2026.03.08 nulcheon@newspim.com

내륙을 중심으로 새벽부터 아침 사이 서리가 내리는 곳이 있겠다. 농작물 관리에 주의해야 한다.

높은 너울이 이어지고 있는 경북 동해안은 오는 10일까지 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 해안가 안전사고에 유의해야 한다.

기상청은 9일 오후(12~18시)부터 밤(18~24시) 사이 경북 북부에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠고, 경북 동해안은 이튿날인 10일 이른 새벽(00~03시)까지 이어지는 곳이 있겠다고 예보했다.

경북 북동내륙과 북동산지의 예상 적설량은 1cm 미만으로 관측됐다.

또 9~10일까지 예상 강수량은 경북 동해안, 울릉·독도 5mm 미만, 경북 북동내륙·북동산지는 1mm 안팎으로 예측됐다.

기상청은 9일~10일 사이 비 또는 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧고 미끄러운 곳이 많겠고 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠다며 차량 운행과 보행에 각별히 주의할 것을 당부했다.

대구와 경북의 9일 기온은 -5도~11도 분포를 보이면서 전날(8일)보다 기온이 조금 오르겠으나 경북 북부 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하 5도 안팎으로 떨어져 여전히 쌀쌀하겠다.

기상청은 또 낮 동안에는 기온이 오르면서 얼음(강, 호수, 저수지, 하천 등)이 녹아 얇아져 깨질 우려가 있으니 안전사고에 각별히 유의하고, 얼었던 땅이 녹고 지반이 약해져 도로나 공사 현장의 지반 침하, 산지 및 절개지에서의 토사 유출과 산사태, 낙석, 주택가 주변 축대나 옹벽 붕괴 등에 유의해야 한다.

대구와 경북 주요지역의 9일 아침 기온은 대구 0도, 경북 봉화·의성·청송 -5도, 안동 -3도, 문경·상주·경주 -1도, 울진·영덕 1도, 포항은 2도로 관측되고 낮 기온은 대구 11도, 경북 구미·영천·포항 10도, 울진·영덕 9도, 안동 8도, 봉화는 6도로 예측됐다.

