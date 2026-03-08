[WBC] 곽빈, 류지현 감독 믿음에 역투로 보답... 3.1이닝 1실점

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 곽빈(두산)이 위력적인 구위와 빠른 공을 앞세워 대만 타선을 상대로 인상적인 투구를 펼쳤다.

류지현 감독이 이끄는 한국 야구대표팀은 8일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식 C조 조별리그 3차전에서 대만과 맞붙고 있다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 곽빈이 WBC 대만과의 경기에 4회부터 등판해 3.1이닝 1실점으로 막았다. 2026.03.08 wcn05002@newspim.com

이날 한국의 선발 투수는 베테랑 좌완 류현진(한화)이었다. 류현진은 3이닝 동안 총 50개의 공을 던지며 3안타와 1홈런을 허용했고, 삼진 3개를 잡아내며 1실점으로 마운드를 내려왔다. 이후 바통을 이어받은 투수가 바로 곽빈이었다.

0-1로 뒤진 상황에서 4회초 마운드에 오른 곽빈은 첫 이닝부터 안정적인 투구를 선보였다. 특히 앞선 타석에서 홈런을 기록했던 대만 중심 타자 장위청을 헛스윙 삼진으로 돌려세우며 분위기를 끌어올렸다. 이어 우녠팅을 중견수 뜬공으로 처리했고, 린안거를 1루수 땅볼로 잡아내며 삼자범퇴로 이닝을 마쳤다.

5회초에도 곽빈의 투구는 위력적이었다. 선두 타자 기리길라우 쿵쿠안을 좌익수 파울 플라이로 처리한 뒤 라일 린을 헛스윙 삼진으로 돌려세웠다. 이어 장쿤위를 3루수 파울 플라이로 잡아내면서 대만 타선을 연달아 범타로 묶었다.

하지만 6회초에는 한 차례 위기를 맞았다. 선두 타자 정쭝저와 풀카운트 승부를 벌이던 곽빈은 6구째 시속 155.4km의 포심 패스트볼을 던졌다. 공이 몸쪽으로 살짝 몰렸고, 정쭝저의 방망이에 정확히 걸렸다. 타구는 그대로 중앙 담장을 넘어가며 솔로 홈런이 됐다.

비록 홈런을 허용했지만 추가 실점은 없었다. 곽빈은 천천웨이를 3루수 뜬공으로 잡아냈고, 스튜어트 페어차일드를 1루수 뜬공으로 처리했다. 이어 장위청까지 중견수 뜬공으로 막아내며 이닝을 마무리했다.

7회초에도 긴장감이 이어졌다. 직전 공격에서 김도영(KIA)의 역전 투런 홈런이 터지면서 한국이 3-2로 앞선 상황에서 곽빈이 다시 마운드에 올랐다.

그러나 첫 타자 우녠팅에게 중전 안타를 맞으며 출발했다. 이후 린안커를 헛스윙 삼진으로 잡아냈지만, 기리길라우 쿵쿠안에게 볼넷을 내주면서 1사 1·2루 위기를 맞았다.

여기서 류지현 감독은 투수 교체를 결정했다. 곽빈을 내리고 세 번째 투수로 데인 더닝(시애틀)을 마운드에 올렸다.

더닝은 곧바로 라일 린을 상대로 3루수 병살타를 유도하며 위기를 단번에 정리했다. 한국은 실점 없이 이닝을 마무리하며 리드를 지켜냈다.

곽빈의 이번 경기 성적은 3.1이닝 2안타(1홈런) 3삼진 1볼넷이다. 총 47구를 던졌으며, 구속은 최고 시속 157.6km까지 나왔다.

