대구시, '2026대구세계마스터즈육상경기대회' 자원봉사자 1,093명 모집

만 19세 이상 대상… 외국인도 한국어 의사소통 가능 시 신청 가능
[대구=뉴스핌] 김용락 기자=2026대구세계마스터즈육상경기대회 조직위원회는 대회를 함께 만들어 갈 시민 자원봉사자 1093명을 모집한다고 빍혔다.이번 대회는 35세 이상 생활체육 육상동호인들이 참가하는 국제 마스터즈 육상대회로, 8월 22일부터 9월 3일까지 13일간 대구스타디움과 경산시민운동장 등 5개소에서 개최된다.
대회에는 90개국 1만1000여 명(동반가족 포함)이 참가할 예정이며, 기존 경기장과 도심 체육시설을 활용해 운영되는 국제 스포츠 행사다. 기록 경쟁 중심의 엘리트 대회와 달리 가족 동반 참가가 가능한 스포츠 축제라는 점이 특징이다.
이번에 모집하는 자원봉사자는 일반 670명, 통역 423명 등 총 1,093명이다. 활동 분야는 ▲개·폐회식 지원▲대회 안전▲수송 운영▲부대행사▲프레스센터▲경기운영 지원▲교통 통제▲시상식장 운영 ▲통역 등이다.
지원 자격은 만 19세 이상으로 사명감과 책임감을 갖춘 내·외국인이면 지원할 수 있다. 외국인의 경우 한국어 의사소통이 가능해야 한다. 접수 기간은 오는 9일부터 4월 30일까지이며, 대구시자원봉사센터 홈페이지를 통해 온라인 접수가 가능하다.
선발된 자원봉사자는 대회 기간 중 배치 일정에 따라 활동하며 사전교육을 이수해야 한다. 활동 시간은 자원봉사 실적으로 인정하고, 1일 14,000원(식비·교통비)의 실비를 지급한다. 단체복도 제공하며 1365자원봉사포털 가입을 통해 상해보험 혜택도 지원한다.
진기훈 조직위원회 사무총장은 "이번 대회는 대구 시민과 함께 만들어가는 국제 스포츠 행사"라며 "대구를 찾는 국내외 참가자들에게 친절하고 품격 있는 도시 이미지를 전할 수 있도록 시민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.
한편, 2026대구세계마스터즈육상경기대회는 35세 이상이면 누구나 참가할 수 있는 국제 대회로, 현재 공식 홈페이지를 통해 국내외 선수 참가 신청을 받고 있다. 경기종목은 하프마라톤(8월30일), 10km 달리기(8월23일)를 포함한 총 34개 종목(트랙 17, 필드 11, 로드 6)이며, 생활체육 동호인과 일반 시민도 참가할 수 있다.
국내 참가 활성화와 대회 붐업 조성을 위해 특별 이벤트도 진행한다. 3월 31일까지 참가 등록을 완료한 국내 선수 선착순 500명에게 3만 원 상당의 후원물품(큐디아 손목 또는 무릎 보호대)를 제공할 예정으로 3월 중 조기 등록에 대한 관심이 더욱 높아질 것으로 기대된다.
