루쉰·이육사 인연....93년만에 후손 만남으로 이어져

루쉰 서거 90주년 맞아 사오싱에서 기념행사
이육사문학관-루쉰기념관, 상호 교류·협력 확대...공동 학술회의·전시 추진
[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 중국 현대문학의 거장이자 혁명가인 루쉰(魯迅, 1881~1936)과 한국의 독립운동가이자 시인 이육사(李陸史, 1904~1944)의 인연이 93년 만에 후손들의 만남으로 다시 이어진다.
두 문인의 후손이 오는 5월 중국 저장성 사오싱(紹興)에 위치한 루쉰기념관에서 만날 예정이다.
8일 안동시에 따르면, 이번 만남은 루쉰의 장손자이자 루쉰기금 이사장인 저우링페이(周令飛) 선생이 이육사의 딸인 이옥비 여사를 초청하면서 성사됐다. 초청장은 이달 11일 오후 2시 중국 저장대학 한국 교우회장인 노현구 ㈜네오리진 고문이 안동 이육사문학관을 방문해 전달할 예정이다.
루쉰은 '아Q정전', '광인일기' 등을 통해 '근현대 중국문학의 아버지'로 평가받는 혁명가이자 사상가이다.
또 이육사는 '광야', '청포도' 등의 작품으로 널리 알려진 시인이자 항일 독립운동가이다.
이들 두 문학가이자 혁명가는 1933년 6월 중국 상하이에서 처음이자 마지막으로 만났다.
당시 이육사는 난징의 조선혁명군사정치간부학교에서 군사 훈련을 마친 뒤 귀국을 준비하던 시기였으며 두 문인은 혁명가이자 과학자인 양싱포의 장례식장에서 인연을 맺었다.
1936년 루쉰이 별세하자 이육사는 '루쉰추도문'을 조선일보에 연재하며 그의 생애와 문학 정신을 한국 사회에 소개했다. 그는 루쉰을 "친절하고 익숙한 친구처럼 대해 준 선배 문인"으로 회고하며 깊은 존경과 애도를 표하기도 했다.
저우링페이 선생은 초청장에서 "루쉰 선생과 이육사 선생이 과거 깊은 우의를 나눴으며 이육사 선생이 '루쉰추도문'을 통해 루쉰의 사상과 작품을 한국 사회에 소개했다는 사실을 최근 알게 됐다"며 후손으로서 감사의 뜻을 전했다. 이어 "루쉰 서거 90주년을 맞은 올해, 그의 고향 사오싱에서 기념 행사를 열어 선조의 정신과 문학적 유산을 기리고자 한다"며 이옥비 여사의 참석을 요청했다.
이번 만남을 계기로, 이육사문학관과 루쉰기념관은 상호 교류와 협력을 확대하고 공동 학술회의와 전시 등을 추진해 한중 인문 교류를 더욱 발전시켜 나갈 계획이다.
이육사문학관은 두 문인이 보여준 우의와 공감의 정신이 미래 세대에도 이어져 한중 양국의 이해와 우호 증진에 기여하길 기대하고 있다.
