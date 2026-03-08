트럼프, 영국에 '뒤끝' 작렬…"이제서야 항모 보낸다고? 필요 없다"

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 대(對)이란 군사작전 초기 협력에 소극적이었던 영국을 향해 다시 한 번 공개적으로 불만을 드러냈다. 영국이 뒤늦게 항공모함 파견을 검토하자 "기억하겠다"며 불쾌감을 숨기지 않았다.
트럼프 대통령은 7일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 글에서 "영국이 마침내 중동에 항공모함 2척을 파견하는 방안을 진지하게 검토하고 있다고 한다"며 "괜찮습니다, 스타머 총리님. 우리는 이제 그것들이 필요하지 않습니다"고 적었다. 이어 "그러나 우리는 기억할 것입니다. 이미 우리가 승리한 뒤에야 전쟁에 동참하는 이들은 우리는 원하지 않습니다"고 덧붙였다.
이번 발언은 지난달 28일 시작된 미국의 대이란 군사작전 과정에서 불거진 양국 간 갈등이 다시 수면 위로 드러난 것으로 해석된다. 미국은 당시 영국 공군(RAF) 페어퍼드 기지와 디에고 가르시아 기지 사용을 요청했지만, 스타머 정부는 국제법 위반 가능성을 이유로 이를 거부했다. 이에 트럼프 대통령은 "전례 없는 일"이라며 "매우 실망했다"고 공개적으로 비판한 바 있다.
영국은 이후 제한적 방어 목적으로 기지 사용을 허가하고, 최근에는 타이푼 전투기와 F-35 전투기를 중동 작전에 투입했다고 밝혔으나 트럼프 대통령의 불만을 잠재우기에는 역부족인 것으로 보인다.
