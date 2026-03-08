첫 주자 송지우 '봄비' MV 티저 공개, SM C&C 리메이크 프로젝트 시작

[서울=뉴스핌]이웅희 기자=SM C&C 아티스트 송지우가 봄의 시작을 알리는 리메이크 신곡으로 돌아온다. SM C&C 리메이크 프로젝트의 시작점이다.
소속사 SM C&C는 지난 6일 오후 6시 공식 유튜브 채널을 통해 708090 리메이크 프로젝트 'SM:ALL ROOM'의 첫 번째 음원인 송지우의 '봄비(Spring Rain)' 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.
공개된 영상은 텅 빈 새벽 도심을 배경으로 신비로운 무용수가 등장하며 시작된다. 후드 차림의 무용수는 빗방울이 떨어지는 거리 한가운데에서 우아한 발레 퍼포먼스를 펼치며 몽환적인 분위기를 자아낸다.
특히 삭막한 아스팔트 위의 도심 풍경이 점차 따뜻한 빛으로 물든 순백의 꽃밭으로 변화하는 장면은 음악이 전하는 메시지를 감성적인 판타지로 표현하며 시선을 사로잡는다.
이번 뮤직비디오는 AI 기술을 활용해 제작돼 현실적인 공간과 판타지적 이미지를 결합한 독특한 영상미를 완성했다. 비 내리는 무채색의 현실이 음악과 춤을 통해 위로의 꽃비가 내리는 공간으로 변화하는 과정을 아름다운 시각적 효과로 담아내며 뮤직비디오 본편에 대한 기대감을 높였다.
SM C&C의 708090 리메이크 프로젝트 'SM:ALL ROOM'은 오래도록 사랑받아 온 명곡의 온도를 오늘의 감성으로 불러와 시대를 넘어 다시 설레는 순간을 만들어내는 프로젝트다. 익숙한 멜로디를 새로운 감성으로 재해석해 지금 우리의 플레이리스트에 자연스럽게 스며들게 한다.
송지우가 리메이크하는 '봄비'는 1970년대 발표된 가수 이은하의 대표곡이다. 이번 리메이크에서는 원곡의 짙은 서정성을 경쾌한 셔플 리듬과 세련된 어쿠스틱 사운드로 재해석해 현대적인 인디 팝으로 완성했으며, 송지우의 맑고 부드러운 보컬이 봄날의 빗방울처럼 스며들어 익숙하면서도 신선한 위로를 건넨다.
SBS '우리들의 발라드'에서 귀여운 외모와 상반되는 깊은 감성으로 많은 사랑을 받았던 송지우가 리메이크 신곡 '봄비'로 'SM:ALL ROOM' 프로젝트의 시작을 알리며 듣는 이들에게 어떤 새로운 감성을 전할지 기대가 모인다.
한편, SM C&C의 708090 리메이크 프로젝트 'SM:ALL ROOM' 첫 번째 신곡인 송지우의 '봄비'는 오는 10일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.
[사진 제공 = SM C&C]
