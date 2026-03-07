[부고] 한승범(㈜에프앤에프 이사)씨 부친상

▲한창선(예비역 공군소장·향년 93세)씨 별세, 유인자씨 남편상, 한승범(㈜에프앤에프 이사)·혜경씨 부친상, 강혜영씨 시부상, 이종엽(전 강북삼성병원 치과과장)씨 장인상, 한종완·지윤씨 조부상, 이유진·유미·소성운씨 외조부상
= 별세 : 6일 오전 6시, 서울아산병원 장례식장 6호실
= 발인 : 8일 오전 9시40분
= 장지 : 국립서울현충원
= 연락처 : 02-3010-2000
yek105@newspim.com
기사입력 :
최종수정 :
▲한창선(예비역 공군소장·향년 93세)씨 별세, 유인자씨 남편상, 한승범(㈜에프앤에프 이사)·혜경씨 부친상, 강혜영씨 시부상, 이종엽(전 강북삼성병원 치과과장)씨 장인상, 한종완·지윤씨 조부상, 이유진·유미·소성운씨 외조부상
= 별세 : 6일 오전 6시, 서울아산병원 장례식장 6호실
= 발인 : 8일 오전 9시40분
= 장지 : 국립서울현충원
= 연락처 : 02-3010-2000
yek105@newspim.com
S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적