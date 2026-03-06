경남도, 이란 사태 대응 수출 기업 2800억원 지원…민생경제안정 대책회의

유관기관·국제 정세 경제 영향 논의

기업 지원 및 물가 안정 방안 실행



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 이란 사태에 따른 국제 정세 불안과 에너지·금융시장 변동 가능성에 대응하기 위해 6일 도청에서 유관기관과 '민생경제안정 대책회의'를 개최했다고 밝혔다.

김명주 경제부지사 주재로 한국은행 경남본부, KOTRA·수출입은행·무역협회·무역보험공사 경남본부 등 경제·금융·수출 유관기관 관계자들이 참석했다.

김명주 경남도 경제부지사(가운데)가 6일 오전 경남도청에서 도내 유관기관이 함께 하는 '민생경제안정 대책회의'를 주재하고 있다.[사진=경남도] 2026.03.06

회의에서는 중동 정세 변화로 인한 국제유가 상승, 환율 변동, 수출입 물류·금융시장 영향 등을 공유하고 도내 기업과 지역경제 보호 방안을 논의했다.

경남도는 2025년 지역 수출입액 중 중동 수출 5.9%, 수입 2.7% 수준이지만 호르무즈 해협 원유 공급 불안이 석유류 가격 상승으로 소비자물가에 직접 영향을 미칠 수 있다고 분석했다. 이에 물류비용 상승 등 간접 파급효과까지 최소화하기 위해 트럼프 행정부 출범 당시부터 가동 중인 대책본부를 강화한다.

대책으로는 수출기업 애로 해소와 금융 지원, 공급망 변동 점검 등을 유관기관 간 협력체계로 추진한다. '경남기업 119' 플랫폼을 통해 이란사태 관련 상설상담창구를 운영하며, 중소·수출기업에 2800억원 규모 육성자금을 지원한다.

또 한국은행 경남본부 지방중소기업지원 프로그램(업체당 10억원 한도), 중소기업벤처진흥공단 3,900억원 융자·이차보전 등 금융 지원책도 동원한다. 주력산업별 발주 증가 등 기회 요인과 원자재·물류비 상승 리스크를 동시에 관리한다.

소비자물가 안정을 위해 물가대책종합상황실을 중심으로 농·축·수산물, 서비스요금 현장 지도·점검을 강화한다. 농협·농수산식품유통공사와 협력해 매점·매석 방지, 산지 집하 활동을 확대한다.

김명주 경제부지사는 "중동 긴장 고조로 국제경제 불확실성이 커진 만큼 도내 기업과 민생경제 영향을 면밀히 점검하겠다"며 "유관기관과 협력해 수출기업과 지역경제가 흔들림 없는 일상을 보낼 수 있도록 지원책을 마련하겠다"고 말했다.

